Bando miele 2024, la Regione Lazio finanzia tutti i progetti vincitori. Ecco a chi finiscono i soldi

Nessuno rimarrà a bocca asciutta. Il bando OCM miele 2024, indetto dalla Regione Lazio e sovvenzionato con fondi ministeriali, ha visto vincere 90 progetti che verranno tutti finanziati per un totale di 450mila euro.

Bando miele 2024 Regione Lazio

L'assessorato all'agricoltura della Regione Lazio ha approvato la determina con la quale si provvede ad una rimodulazione interna delle risorse assegnate dal ministero al fine di finanziare tutte le domande ritenute ammissibili. In totale, quindi, sono state finanziate 90 domande di aiuto per un importo di circa 450mila euro.

Chi accederà al finanziamento da 450mila euro

Ad accedere al supporto economico sono sei progetti di università, istituti di ricerca e associazioni apistica per 69mila euro, 29 domande di apicoltori di Roma e provincia (135mila euro), 24 domande dalla provincia di Frosinone (74mila euro), 17 domande dal viterbese (81mila euro), nove domande da Latina (60mila euro) e cinque domande da Rieti (26mila euro).

Righini: "Segno di attenzione verso un settore in difficoltà"

"Siamo estremamente soddisfatti – dichiara l’assessore all’agricoltura, Giancarlo Righini - di essere riusciti a finanziare tutti i progetti ritenuti idonei grazie a un’accurata gestione delle risorse e a un ottimo lavoro della direzione agricoltura. Si tratta di un importante segno di attenzione verso un settore che nell’ultimo anno ha dovuto fare i conti con una congiuntura sfavorevole dovuta a diversi fattori a partire dai cambiamenti climatici che ha causato un forte calo della produzione di miele".

Gli scopi della sovvenzione

Le finalità del bando sono molteplici. Si va dall'incremento del grado di resilienza e professionalità del settore apistico al contrasto delle cause di calo della produttività e mortalità delle api fino a favorire l'aggregazione tra operatori e promozione della conoscenza del settore. È stato, infine, deciso di prorogare al 30 giugno 2024 la data per la realizzazione e la conclusione degli investimenti ammessi e di prorogare al 7 luglio 2024 la data per la presentazione delle domande di pagamento.