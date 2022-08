Tre nuovi centri antiviolenza universitari: aperto il bando per gestirli

Sono tre i centri anti-violenza universitari che si aggiungono a quelli già inaugurati alla Sapienza e all'ateneo della Tuscia. Si trovano a Tor Vergata, Roma Tre e Cassino, con Regione e Disco (l'ente di diritto allo studio) che hanno lanciato il bando per l'affidamento della gestione.

Salgono dunque a cinque le strutture sul territorio all'interno di sedi universitarie che si rivolgono alle esigenze delle donne e ragazze che si trovano in situazioni di difficoltà. In totale, nel Lazio ad oggi ci sono 34 centri e 15 case rifugio. In 9 anni i centri antiviolenza sono aumentati di 26 unità, 7 in più le case rifugio a indirizzo segreto.

Il bando si rivolge a chi è iscritto ai registri del terzo settore, in possesso dei requisiti minimi previsti dalla legge: contrasto di genere, sostegno, protezione e assistenza delle donne vittime di violenza e dei figli minori, consolidata e comprovata esperienza nel campo, almeno quinquennale. Il termine per candidarsi è fissato alle ore 12 del 23 settembre.