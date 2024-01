Vigilanza nelle metro, servizio prorogato fino ad agosto e potenziato per il Giubileo

Più controlli e guardie armate nelle stazioni della metro e non solo in vista del Giubileo 2025. È quanto prevede l’Atac che ha pubblicato il bando per l’affidamento triennale dei servizi di vigilanza armata, di sicurezza non armata e di presidio antincendio negli edifici gestiti dalla municipalizzata. Una gara da 93 milioni di euro complessivi, divisa in due lotti, e valida per un triennio, a partire dal 31 agosto 2024.

Scadenza dei contratti

La gara era quanto mai necessaria, non solo per prevedere più personale di sicurezza nelle stazioni per l’apertura della Porta Santa. Il prossimo 29 febbraio 2024, infatti, scadranno i contratti stipulati per il servizio di vigilanza nelle linee della metropolitana (MA, MB, MB1, MC), nei depositi della linea metropolitana e delle ferrovie regionali (MA, MB, MC, Roma Lido, Roma Viterbo, Roma Giardinetti), nelle rimesse di superficie ed uffici, parcheggi, nodi di scambio, servizi per Roma servizi mobilità. L’ex Roma Lido e la Roma Viterbo, passate ad Astral e Cotral, usufruiscono ancora del vecchio contratto, perché non si poteva ovviamente interrompere il servizio. Per questo, ci si è già avvalsi di una proroga fino al 31 agosto 2024.

La nuova gara

Il bando, come detto, prevede due lotti. Uno, da 70 milioni e mezzo in tre anni, per le linee della metropolitana (Metro A, Metro B, metro B1, metro C) e linea ferroviaria Roma – Giardinetti per lo svolgimento del servizio di vigilanza armata, di sicurezza non armata e di presidio anti-incendio a supporto dell’esercizio metro-ferro. L’altro, da 23 milioni e 700 mila euro nel triennio, prevede che il servizio si svolga presso i depositi della linea metropolitana (MA, MB, MC) e il resto delle strutture già comprese dal vecchio contratto, eccezion fatta per la Roma Viterbo e la Metromare.

Le novità

Rispetto al passato, il bando per il servizio di vigilanza avrà alcune caratteristiche particolari. Introduce un plafond di spesa da “compensarsi a misura per eventuali articolazioni straordinarie di vigilanza armata e non armata da mettere in campo per il Giubileo del 2025”. Si tratta, quindi, di ulteriori servizi durante l’Anno Santo. Una voce che, se attivata, vale 450 mila euro per il primo lotto e 300 mila per il secondo. Del resto, visto quanto accade nelle metro dove sono cominciate a spuntare anche donne armate di ascia, è lecito attendersi per il Giubileo un lavoro maggiore per le guardie giurate.

Inoltre, sono stati introdotti i presidi anti-incendio attraverso operatori specializzati presso alcune stazioni della metropolitana. Infine, è stato inserito un altro “plafond di spesa” per “la vigilanza armata e non armata per la fase di pre-esercizio/esercizio nuove stazioni metropolitana linea C”. Entro la fine del 2024,ad esempio, è prevista l'inaugurazione delle metro C di Porta Metronia e Colosseo. Il valore stimato di questo “extra” ammonta a 4 milioni e 405 mila euro.