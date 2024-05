Assegnati i fondi per la formazione degli animatori degli oratori di Roma

Il Centro Oratori Romani ha annunciato, come previsto dal bando dello scorso aprile, il finanziamento dei progetti formativi di cinque reti di oratori in varie parti della città. Parliamo di realtà che ricadono nel VII, IX, X e XV municipio che si sono aggiudicate i 10mila euro totali stanziati dall’associazione. Soldi che serviranno per la formazione di animatori e responsabili che andranno poi ad operare all’interno degli oratori. Sono stati coinvolti, in tutto, 20 oratori che già operano in rete sostenuti dal COR con la presenza di appositi staff territoriali.

Il bando

Il bando serviva a finanziare progetti, tutti destinati a fornire formazione specialistica a responsabili ed animatori delle varie parrocchie coinvolte, che verranno realizzati esaminando attentamente le necessità delle varie realtà e fornendo una proposta legata alle diverse realtà dei territori. Responsabili ed animatori potranno usufruire di percorsi personalizzati, secondo le necessità emerse nel processo di accompagnamento in corso, ricevendo così un supporto adatto agli oratori coinvolti e che possa portare frutto già a partire dal prossimo anno pastorale.

I progetti finanziati

“Radici del futuro” è il progetto presentato dagli oratori delle parrocchie di Santa Maria Mater Ecclesiae, San Giovanni Battista de La Salle, San Giovanni XXIII, ricadenti nel IX municipio di Roma. C’è poi il progetto “Animatori consapevoli” presentato dalle parrocchie di Santa Maria Regina Pacis, Sant’Aurea, San Nicola di Bari, Santa Monica e Nostra Signora di Bonaria del X municipio, nella zona di Ostia Ponente. “Reteeeee … di Oratori” è stato invece presentata dalle parrocchie di S. Anna a Morena, San Raimondo Nonnato, San Ferdinando Re, Santa Barbara, realtà presenti nel VII municipio, tra Morena e Appio Claudio. Sempre nel settimo, ma nella zona tra Tuscolano e Appio Latino, c’è il progetto “Responsabili Insieme” degli oratori di SS. Corpo e Sangue di Cristo, S. Gaspare del Bufalo, Santa Caterina da Siena, San Giuda Taddeo. Infine, è stato finanziato il progetto “Pensieri di rete divergenti”, presentato dalle parrocchie del Preziosissimo Sangue di Nostro Signore Gesù Cristo, SS. Elisabetta e Zaccaria, S. Filippo Apostolo a Grottarossa, San Melchiade nel XV municipio.

“Siamo felici di poter finanziare le iniziative formative proposte dagli Oratori”, ha sottolineato il presidente del COR, Stefano Pichierri, “specialmente perché sono frutto di coordinamento tra oratori di zone limitrofe e rappresentano ulteriori occasioni per proseguire il cammino di rete e il percorso intrapreso, generare relazioni, scambiare idee e stringere legami sulle tematiche missionarie e oratoriane. Sarà importante per i giovani e meno giovani formarsi anche in vista delle attività estive.” I progetti ammessi al finanziamento verranno presentati nel corso di un apposito incontro per divulgare le idee progettuali degli oratori partecipanti. In autunno, a conclusione dei progetti, i risultati verranno condivisi in un nuovo appuntamento di confronto fra gli oratori per promuovere le attività finanziate e suggerire le buone pratiche nell’ambito della formazione degli animatori a Roma