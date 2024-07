Enasarco affitta alla Guardia di Finanza i suoi alloggi di Roma

Cinquanta alloggi in affitto convenzionato per dipendenti della Guardia di Finanza. È l'accordo raggiunto tra Fondazione Enasarco e Fiamme Gialle.

Alloggi Enasarco per la Guardia di Finanza

La convenzione è stata siglata dal presidente della Fondazione Enasarco (ente previdenziale degli agenti e rappresentanti di commercio) Alfonsino Mei e il Comandante regionale della Guardia di Finanza del Lazio, il Generale Virgilio Pomponi. Chi presta servizio per il corpo, assegnato a un reparto di Roma o provincia oppure è residente a Roma o provincia, potrà partecipare a un bando per l'assegnazione di un alloggio in locazione. Con la prospettiva di un'eventuale riscatto.

Scadenza bando 30 settembre 2024

In questo modo la Guardia di Finanza cerca di andare incontro alle esigenze abitative dei suoi dipendenti. La procedura per le assegnazioni degli alloggi avverrà mediante pubblicazione di un apposito bando, predisposto e curato dal Comando regionale Lazio della GdF, con presentazione delle relative istanze da parte degli interessati entro il 30 settembre 2024. Tramite un portale apposito, gli aspiranti locatari potranno visionare tutte le informazioni relative agli alloggi messi a bando.

La mano tesa dell'ente previdenziale

“Questa convenzione segna un impegno congiunto - ha commentato Mei per Enasarco - per agevolare l'accesso a soluzioni abitative stabili e durature, promuovendo così un’offerta residenziale per coloro che svolgono un ruolo cruciale nella nostra comunità. Enasarco si è impegnata a mettere a disposizione una serie di alloggi per il personale della Guardia di finanza, un passo che non solo mira a creare un ambiente abitativo più sicuro e confortevole, ma riflette anche il nostro profondo rispetto per il servizio svolto dalle forze dell'ordine”.

Il Generale Pomponi, nel ringraziare Mei, ha espresso "soddisfazione per la realizzazione dell’importante iniziativa, che, al pari di altre da tempo avviate dal Comando in tema di benessere del personale, consentirà di fornire un sostegno concreto alle esigenze delle donne e degli uomini delle Fiamme Gialle laziali e dei rispettivi familiari".