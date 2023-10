Metromare e Roma Nord, Astral pubblica il bando per la manutenzione degli ascensori e scale mobili

Un accordo quadro della durata di quattro anni per garantire la manutenzione preventiva, correttiva, straordinaria e la realizzazione di nuovi impianti di scale mobili, ascensori e servoscala della Metromare e della ferrovia Roma Nord, nel tratto urbano ed extraurbano. Il bando è stato pubblicato da Astral, la società che gestisce le infrastrutture in questione. Il valore della gara supera di poco i 5 milioni di euro. Il primo lotto, relativo ai primi due anni di esercizio e pari a 923 mila euro, servirà per intervenire subito sugli impianti esistenti. In seguito è prevista anche la sostituzione di ascensori e scale mobili, specialmente quelli più vecchi.

Ascensori e scale mobili rotti

Il quadro attuale è, quanto meno, desolante. Non potendo contare su dati aggiornati in tempo reale, bisogna rifarsi alla “Carta della qualità dei servizi ferroviari del gestore infrastruttura Astral per l’anno 2023”, pubblicata proprio da Astral Spa. Nel secondo semestre del 2022, sulla Roma-Lido era funzionate solo il 20% degli ascensori e il 50% delle scale mobili. Una vera e propria ecatombe dell’accessibilità, specialmente per persone con difficoltà a deambulare. Sulla Roma-Viterbo gli ascensori funzionati sono l’81% mentre le uniche scale mobili esistenti, quelle nella stazione di Saxa Rubra, erano ferme.

Impianti vetusti

La Roma-Viterbo conta, in tutto, 24 ascensori e, come detto, appena 2 scale mobiliti. La Metromare, invece, ha 12 scale mobili e 20 ascensori. In tutto, quindi, gli impianti che dovranno essere oggetto di manutenzione nei primi due anni (quelli relativi al primo lotto), saranno 64 e, di sicuro, ci sarà molto da fare. Alcuni impianti, infatti, hanno un Not (nulla osta tecnico) di apertura che risale ai primi anni del nuovo millennio. A Vitinia, ad esempio, ci sono scale mobili ed ascensori attivate 21 anni fa. Peggio la stazione di Bernocchi, dove gli impianti risalgono al 2001. Dati importanti perché, nell’appalto, sono previste opere di manutenzione straordinaria anche sulla base dell’anzianità degli impianti.

Primo lotto

Come detto, fino ad agosto 2025 si procederà col sistemare quello che c’è. Poi, dove servirà si sosttuiranno ascensori e scale mobili. Nel primo lotto, quindi, riguarda tutti gli ascensori, le scale mobili ed i servoscala in esercizio nelle stazioni e negli edifici delle ferrovie regionali Roma-Lido e Roma-Viterbo. Tra gli interventi più interessanti c’è quello del “pronto intervento” una voce che gli utenti dovranno tenersi bene a mente visto che, anche in passato, alcune macchine sono rimaste ferme anche per anni.

Infatti, si legge nel capitolato, in caso di guasti, “l’appaltatore dovrà provvedere ad effettuare il pronto intervento che dovrà essere attivo tutti i giorni dell'anno, compresi i festivi, dall’inizio del servizio sino al termine dell’ultima corsa”. Le tempistiche previste sono da città del Nord Europa: massimo 30 minuti dalla richiesta d’intervento per “impianti in servizio pubblico e, in caso di intrappolamento di utenti negli ascensori, per impianti in esercizio sia pubblico che privato. 60 minuti, invece, per la richiesta d’intervento per impianti ad esercizio privato.

Le manutenzioni

È stato scritto nero su bianco anche quanto volte dovranno essere effettuate le manutenzioni su scale mobili ed ascensori. Per le scale, sono previsti 11 interventi l’anno per ogni impianto più uno, più approfondito, da effettuare una volta l’anno. Per gli ascensori, invece, sono previste 12 manutenzioni annue, ed almeno ogni 6 mesi sarà obbligo del manutentore procedere alla pulizia dei vani vetrati degli ascensori panoramici.

Quando cominceranno questi interventi saranno certamente contenti i pendolari che utilizzano queste linee. Gli utenti, infatti, sono costretti quotidiniamente ad avere a che fare con disservizi e ritardi, un destino che accumuna sia la Roma-Lido che la Roma-Viterbo.