Bandiere blu 2023, il Lazio resta in doppia cifra: ecco le spiagge migliori della regione

Sono dieci i comuni del Lazio che hanno ottenuto la bandiera blu per il 2023. Due di questi si trovano nel territorio della provincia romana e sono Anzio, ormai giunto alla sesta conferma, e Trevignano Romano, sul lago di Bracciano.

Le spiagge premiate nella provincia di Roma

Le spiagge premiate, quest’anno, a livello romano sono state tre. Per la città lacuale è quella che si trova in via della Rena. Per quanto riguarda il comune di Anzio invece sono state tre le spiagge insignite dal simbolico drappo blu: una si trova nella Riviera di Levante, una seconda in quella di Ponente. Un terzo riconoscimento, sempre nel comune di Anzio, è andato al lido di Lavinio. Per il prossimo anno potrebbe aggiungersi anche la candidatura di Ostia e Castel Porziano per il prestigioso riconoscimento. E' questa, almeno, la richiesta che arriva dal municipio X, il territorio che le amministra e che ambisce al prestigioso riconoscimento della Foundation for Environmental Education.

La soddisfazione di Trevignano Romano

“Per il 2023 a Trevignano sventola la Bandiera Blu italiana per il turismo di qualità. Siamo uno dei pochissimi Comuni lacuali ad essere premiati” ha commentato Luca Galloni, il vicesindaco del comune di Trevignano Romano. “Il ringraziamento va a tutta la nostra Comunità, agli operatori dell’indotto turistico in particolare quello balneare e agli uffici comunali che si dedicano tutto l’anno al mantenimento degli standard di valutazione internazionale” ha aggiunto Galloni. E’ la sesta volta che la cittadina che affaccia sul lago di Bracciano ottiene il vessillo che, è stato ricordato dal numero due del comune “non è solo un riconoscimento internazionale tra i più ambiti per il turismo di qualità ma è anche e soprattutto un modo di vivere e di concepire il territorio”.

Le bandiere blu 2023

Per il 2023 la Foundation for Environmental Education (FEE) ha premiato 226 località rivierasche ed 84 approdi. Relativamente a questi ultimi, al Lazio ne sono stati riconosciuti due: il porto di Sperlonga e la base nautica Flavio Gioia, a Gaeta. Tutti i luoghi insigniti della Bandiera blu sono stati annunciati nel corso di una cerimonia che si è svolta nella sede del CNR a Roma, alla presenza di tanti sindaci.

I comuni e le spiagge premiate

Rispetto allo scorso anno sono stati premiati 16 comuni in più. Il Lazio, invece, ha confermato la performance del 2022, con 10 comuni. La maggior parte si trova nel sud della regione e sono quelle di Latina, (Latina Mare), Sabaudia con il suo lungomare, il litorale di San Felice Circeo; Terracina con le spiagge di levante e ponente; Fondi con la sua spiaggia Sant’Anastasia- Cpratica a levante e Torre Canneto-Rio Claro e ponente; Sperlonga (Lago Lungo, Levante, Bazzano); Gaeta con quattro spiagge (Arenauta, Ariana, Sant‘Agostino, Serapo) e Minturno con la spiaggia di ponente.