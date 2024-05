Bandiere Blu, nel Lazio 10 località premiate. Due in provincia di Roma

Il mare del Lazio non è semplicemente eccellente ma è tra i migliori in Italia. La regione, rispetto allo scorso anno, conferma le 10 bandiere blu ottenute nel 2023. I nomi dei Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento oggi, martedì 14 maggio, nella sede del Cnr a Roma, sono stati svelati alla presenza dei sindaci delle città premiate, insieme al ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci.

Bandiere blu nel Lazio

Il litorale pontino è la vera star del mare laziale. A conquistare il prestigioso riconoscimento internazionale, spiagge di Gaeta, Sperlonga, Latina Mare, Sabaudia, San Felice Circeo, Fondi, Terracina, Minturno. Le altre città sono in provincia di Roma: Anzio e Trevignano Romano, premiato per il suo lago.

Nella valutazione complessiva per l’assegnazione del riconoscimento non si tiene conto solo della qualità dell’acqua. Si tengono in considerazione gli impianti di depurazione, la gestione dei rifiuti, gli allacci fognari. Anche le spiagge devono aver determinate caratteristiche, come essere accessibili ai disabili ed avere gli arredi urbani curati. Si valutano anche la valorizzazione delle aree naturalistiche e la mobilità sostenibile.

“Un'altra bellissima notizia per turisti e bagnanti – dichiara, in una nota, l’assessora al Turismo del Lazio, Elenca Palazzo - che va ad aggiungersi agli ottimi dati di Arpa Lazio sulla qualità delle nostre acque e che conferma ancora una volta il Lazio come meta ideale per gli amanti del mare”. Infatti, secondo gli ultimi rilevamenti dell’agenzia regionale, la qualità del mare laziale è eccellente, risultato ottenuto da 9 località su 11.

“Con il mio assessorato continuerò a promuovere con il massimo impegno la nostra regione come destinazione turistica di livello in Italia e nel mondo. È il momento di investire le nostre migliori energie su questo asset strategico per l’economia del Lazio”, conclude l’assessora.