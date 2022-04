A Roma problemi con pos, bancomat e carte di credito: cosa sta succedendo

A Roma come in tutta Italia, bancomat e carte di credito sembrano essere fuori uso. Il blocco di pos e pagamenti digitali a partire dalla tarda mattinata di oggi, venerdì 15 aprile, quando gli sportelli atm ed i pos dei commercianti hanno cominciato a rifiutare i pagamenti. Numerose le segnalazioni nella Capitale da bar, supermercati, negozi ed istituti di credito.

Secondo il sito downdetector, che raccoglie segnalazioni di problemi per i principali istituti di credito, sarebbero offline sia il circuito Mastercard sia Visa, sia pagobancomat.

Downdector, sito che segnala i problemi di gran parte dei servizi digitali avvalendosi delle segnalazioni dei cittadini, segnala problemi in particolare a Intesa San Paolo, Unicredit e Poste Italiane. Problemi però che, stante le segnalazioni, sarebbero in via di risoluzione.