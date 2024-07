Ambulanti, per partecipare al bando servirà avere un "banco tipo"

Gli ambulanti dovranno adeguarsi se vorranno partecipare al futuro bando che ridisegnerà le 18.000 concessioni del Comune di Roma. La Giunta capitolina ha approvato la delibera che definisce le caratteristiche del nuovo 'banco tipo' per le postazioni di commercio su suolo pubblico. Chi non rispetterà le nuove linee guida rimarrà tagliato fuori e, almeno per il momento, non sono previsti aiuti economici per i titolari dei banchi su strada.

Banco tipo

L'obiettivo principale di questa iniziativa, spiega il Campidoglio in una nota, è assicurare che tutti banchi su strada rispettino “elevati standard di decoro urbano, in linea con il ricco patrimonio storico e artistico di Roma”. Per questo, è stato definito un modello standardizzato caratterizzato da una struttura modulare in metallo con dimensioni massime di 3,00x4,00 metri. Questo sarà completato da una copertura laterale con telo ignifugo di colore écru e un ombrellone in legno con telo in fibra naturale sempre di colore écru che coprirà fino a terra. “Questo design non solo migliorerà l'aspetto estetico delle postazioni, ma le renderà facilmente riconoscibili” continua la nota del Campidoglio.

Gli ambulanti, quindi, dovranno adeguarsi altrimenti non potranno partecipare al futuro bando per il rinnovo delle concessioni. Nella delibera, infatti, si legge che le caratteristiche del banco tipo si riferiscono “ai banchi utilizzati per ogni attività di commercio su suolo pubblico esercitata in forma fissa o a rotazione nel territorio di Roma Capitale”.

Deroghe ai Municipi

C’è poi la possibilità di “contestualizzare la scelta del banco tipo” consentendo l’individuazione di un modello unitario da adottare su specifica richiesta di un determinato gruppo di operatori o su proposta del Municipio competente per territorio. In questo modo sarà possibile derogare alle caratteristiche comuni previste. Servirà, in ogni caso, presentare un progetto unitario per aree mercatali, strade e piazze per avere banconi esteticamente uguali tra loro.

Lotta all’abusivismo

Per aumentare la trasparenza e agevolare i controlli contro l'abusivismo, ogni banco sarà dotato di elementi identificativi come il logo di Roma Capitale, il numero di licenza e un QR code contenente tutte le informazioni necessarie per le operazioni di controllo, verifica e trasparenza.

Il processo di definizione del 'banco tipo' è stato guidato dall'assessorato alle Attività Produttive e Pari Opportunità, in collaborazione con il dipartimento sviluppo economico e attività produttive, con il corpo della polizia locale e con la Sovraintendenza capitolina e con il contributo delle associazioni rappresentative degli operatori del commercio su suolo pubblico. Le numerose proposte progettuali raccolte e valutate durante questo percorso “hanno contribuito significativamente alla definizione delle caratteristiche del nuovo standard”.

"La definizione delle caratteristiche del nuovo 'banco tipo' rappresenta un passo fondamentale nel nostro impegno per migliorare l'aspetto estetico e funzionale delle attività commerciali a Roma – ha dichiarato, in una nota, Monica Lucarelli, assessora alle Attività Produttive e Pari Opportunità di Roma Capitale - con questo nuovo modello standardizzato, miriamo a garantire un alto livello di decoro urbano e a rendere più trasparente e riconoscibile il commercio autorizzato. L'adozione di criteri specifici per il design e l'identificazione delle postazioni risponde alla necessità di unificare le pratiche commerciali, facilitando i controlli delle autorità competenti e contribuendo alla lotta contro l'abusivismo. Ringrazio le associazioni e tutti i soggetti coinvolti che hanno contribuito con le loro proposte e osservazioni durante questo processo. Continueremo a lavorare insieme per garantire un futuro ordinato e decoroso per il commercio su suolo pubblico a Roma".

Serve un aiuto

“Apprezziamo lo spirito che tende a migliorare l’immagine della città ma non deve ricadere tutto sulle spalle degli ambulanti” è il commento, a RomaToday, di Marrigo Rosato, segretario nazionale di Ana Ugl. Il sindacato è d’accordo sulla necessità di avere maggiore decoro. Questo provvedimento, spiega Rosato, “impatta molto sul I municipio. Di sicuro non saremo un ostacolo al miglioramento dell’immagine di Roma. Siamo preoccupati, però, per le ricadute applicative. Alcune cose, per adesso, non sono chiare. Questa operazione di riqualificazione, che parte da un’azione di concertazione portata avanti dall’amministrazione, verrà però avviata senza un’azione di sostegno o incentivo”. Il sindacato non vuole principalmente contributi a livello economico: “Per aiutare chi dovrà adeguare i propri banchi si potrebbe pensare ad un’agevolazione temporanea del canone finchè non si rientra dalle spese. Altrimenti si rischia di far pagare tutto agli ambulanti che si stanno ancora riprendendo dal covid e dalla crisi economica in generale”.