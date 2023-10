Piantate 340 piante di bambù presso l'impianto AMA di Rocca Cencia

Si è svolto oggi il sopralluogo di verifica della messa a dimora di 340 piante di bambù gigante lungo il franco laterale di via Rocca Cencia che costeggia l’impianto di trattamento rifiuti di AMA.

Presenti l’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo di Rifiuti, Sabrina Alfonsi, insieme alla Presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli, al Direttore Generale di AMA, Alessandro Filippi ed alcuni rappresentanti del Coordinamento dei Comitati e delle Associazioni Unite Roma Est (CAU).

I lavori hanno portato alla realizzazione di un impianto di irrigazione che favorisce la crescita delle piante, che potranno arrivare fino a 25 fusti per ogni pianta, garantendo la formazione di una barriera vegetale. L’esecuzione materiale della messa a dimora delle piante di Bambù che daranno vita al bambuseto sperimentale, ci ha pensato il Consorzio Bambù Italia con le piante provenienti da una azienda agricola di Faenza. L’intervento avrà un impatto anche sulla salute e il benessere dell’aria visto che il bambù emette il 40% in più di ossigeno e assorbe il 35% in più di CO2 rispetto a un albero equivalente. Proprio su questo punto si sofferma la presidente Svetlana Celli: “Si tratta di un ulteriore passo in avanti nel percorso di bonifica del terreno e di contrasto all’inquinamento. Diamo così una risposta ai cittadini e ai comitati di questa zona della città”.

“È una sperimentazione che abbiamo avviato per realizzare una schermatura naturale all’impianto, che continua a svolgere alcune importanti funzioni anche dopo la chiusura, ad aprile di quest’anno, dell’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB). Abbiamo voluto condividere con i cittadini del territorio la tappa di un percorso che progressivamente ci porterà, nei mesi e negli anni prossimi, ad alleggerire il carico ambientale di questo impianto anche grazie alla sua trasformazione in impianto di trattamento delle frazioni secche recuperate dalla raccolta differenziata”, commenta l’assessora Alfonsi.