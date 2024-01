Americani con sette figli ne scordano uno sull'autobus: il racconto dell'autista Atac che ha ritrovato il bambino

Una storia a lieto fine dai contorni degni di un film. Una coppia di turisti americani ha dimenticato uno dei loro sette figli su un autobus a Roma, ritrovandolo grazie all’aiuto del personale di Atac. Una scena degna di “Mamma ho perso l’aereo” solo che, in questo caso, il bambino aveva preso il mezzo di trasporto salvo poi, però, rimanerci a bordo.

La storia

È la mattina del 31 dicembre e Daniele D’Ortenzi, in Atac da 15 anni e padre di due bambini, aveva preso servizio sulla linea 30, che viaggia tra Laurentina e Clodio. Verso le 9 del mattino l'autista riceve una chiamata particolare. “Vengo contattato dalla centrale – racconta Daniele a RomaToday – e mi dicono che sul mio autobus c’era un bimbo straniero che non parlava italiano, rimasto solo”.

Il papà, infatti, era su un altro autobus della stessa linea che si trovava a 15 minuti di distanza. L’americano, accortosi di essere sceso da un altro autobus, insieme alla moglie, senza uno dei loro tanti figli, ha chiesto aiuto al personale Atac utilizzando il traduttore automatico dello smart phone. La coppia, infatti, non parlava una parola d’italiano.

Il ritrovamento

Dopo aver appreso la notizia, Daniele ha cominciato a cercare il bimbo. Ho guardato meglio nell’autobus – racconta - era seduto insieme ad altre persone. Si notava che era un po’ piegato su stesso e che stava piangendo. Ho capito subito fosse lui”. Alla prima fermata Daniele ha fermato il mezzo ed è sceso per parlare col bambino. “Mi sono fatto capire – dice – lui era spaventato e non parlava italiano. L’ho portato avanti con me, al posto di guida”.

A quel punto, col bambino calmo ed il padre che li “inseguiva” con un altro autobus, Daniele ha ripreso il servizio. “Col mio inglese scolastico gli ho chiesto nome ed età e gli ho detto che anche io ho due figli di cui uno di 8 anni, proprio come il bimbo. Al semaforo – racconta ancora l’autista – gli ho fatto vedere la foto di mio figlio sul telefono e si è tranquillizzato ancor di più. Rimaneva comunque restio a parlare ma, almeno, aveva smesso di piangere”.

L’arrivo al capolinea

Arrivati al capolinea Laurentina, Daniele è rimasto col bambino fino all’arrivo dei carabinieri. “L’ho tenuto vicino a me, dovevo anche evitare eventuali reazioni particolari. Magari - dice – poteva scappare per la paura”. Dopo poco sono arrivati anche i genitori che, una volta sbrigate tutte le pratiche anche con i carabinieri, hanno potuto riprendersi il bambino e continuare la vacanza. “Il papà mi ha ringraziato. Ho salutato il bimbo che mi ha battuto il cinque prima di andarsene. Io, poco dopo, mi sono rimesso al lavoro”.

Le reazioni

“Per me è stato tutto normale” afferma ancora Daniele ma a casa, invece, “erano orgogliosi di me, specialmente quando l’ho raccontato ai miei figli. Col lavoro che faccio ne ho viste tante anche se una cosa come questa non mi era mai capitata. Nel nostro ambito situazioni del genere sono la normalità”.