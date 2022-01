Covid, all'ospedale Bambino Gesù raddoppiati i ricoveri: "50 pazienti in cura, il più piccolo ha 15 giorni. 4 sono gravi"

Il Bambino Gesù di Roma ha nelle sue stanze sempre più giovani ricoverati perché positivi al coronavirus. L'ospedale nelle ultime due settimane ha registrato un "aumento significativo" di piccoli pazienti. Tra questi, il più piccolo ha appena 15 giorni. Il più grande un 19enne, giovane paziente fragile. Ad oggi, spiegano dall'ospedale interpellati in merito, che sono 50 i ricoverati al Bambino Gesù. Numeri "raddoppiati nel giro di pochi giorni", mentre i bambini in terapia intensiva, quelli più gravi sono quattro, "tra loro anche una piccola paziente di 7 mesi.

Il Bambino Gesù fotografa dunque un "aumento di ricoveri" che ha avuto inizio a novembre e "che ha avuto di recente un'impennata" con l'exploit dei contagi, anche a causa della variante Omicron. Per far fronte a questa situazione, sono stati riorganizzati gli spazi con i ricoverati per Covid, che fino ad ora andavano prevalentemente nella sede di Palidoro, ospitati anche in quella del Gianicolo.

"Non è che la malattia sia più grave ma, aumentando il numero dei contagiati, aumentano anche coloro che hanno bisogno di cure ospedaliere, generalmente brevi - spiegano ancora dal Bambino Gesù -. I bambini sotto gli 11 anni sono meno vaccinati. L'età media dei positivi però è più bassa rispetto al passato. Continuiamo a fare appello ai genitori per la vaccinazione". L'aumento casi fra i bambini è stato riscontrato da novembre.

Secondo gli esperti del Bambino Gesù, "le prossime due settimane saranno decisive" per capire l'andamento della situazione e vedere gli effetti dei vaccini. Stando alle parole del dottor Guido Castelli Gattinara, pediatra e infettivologo che dirige il centro vaccinazioni dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù: "Sono i bambini, soprattutto sotto i 5 anni, ad essere tra i più colpiti da vari virus oltre il coronavirus. Questo determina una maggiore vulnerabilità, una terapia ospedaliera e quindi un ricovero, a volte la terapia intensiva".

L'invito degli esperti della struttura pediatrica è anche che "si continuino ad adottare comportamenti responsabili, dall'uso delle mascherine al lavaggio delle mani e il rispetto del distanziamento". Al Bambino Gesù, tra i 50 piccoli pazienti ricoverati più dell'85% vive nel Lazio: "C'è un grande impegno delle risorse e abbiamo aumentato lo spazio dedicato ai letti covid. È un impegno che grava senz'altro sui turni dei sanitari e sulla struttura, ma non siamo ancora alla saturazione, e stiamo proseguendo senza particolari riduzioni l'attività chirurgica e i ricoveri programmati".