Inno della Roma cantato dai bimbi, la Lazio invia il fumetto sulla storia del club a scuola

Otto secondo di video che hanno fatto discutere. Frame divenuti virali nei quali si vedono e soprattutto si sentono alcuni bambini intonare l'inno della Roma di Antonello Venditti il giorno dopo la vittoria della Conference League all'Arena Kombetare di Tirana. Sulla televisione scorrono le foto dei festeggiamenti, con i calciatori protagonisti della vittoria in Albania impegnati nelle relative esultanze.

Proprio per "par condicio" è quindi arrivata la risposta della società biancoceleste attraverso una nota congiunta del Lazio Club Campidoglio, della Società Sportiva Lazio e della Fondazione S.S. Lazio 1900: "Nei giorni scorsi i media hanno riportato un episodio relativo alla decisione dell’insegnante della scuola primaria Caterina Usai di far cantare agli alunni della propria classe l’inno della A.S.Roma per celebrare la vittoria in Conference League".

Proprio per tale ragione, "il Lazio Club Campidoglio assieme alla Società Sportiva Lazio e con il supporto della Fondazione S.S. Lazio 1900, certo di interpretare il desiderio di “par condicio” espresso peraltro dalla scuola stessa, ha spedito stamattina alla classe le copie del fumetto sulla storia biancoceleste, affinché vi possa essere una più completa panoramica di una Polisportiva e di un movimento biancoceleste che ha portato a Roma 11 ori olimpici, oltre 500 titoli nazionali e internazionali e oltre 1000 nelle categorie juniores e master".

"Oltre ai successi nell’ambito sportivo gli alunni potranno apprendere dell’inestimabile contributo sociale e culturale della Lazio, prima squadra della Capitale, eretta in Ente Morale nel 1921, che in oltre 120 anni di storia si è sempre battuta per l’inclusione sociale, le pari opportunità, l’incontro tra culture - conclude la nota congiunta -.Con l’intenzione di contribuire a creare un clima più sereno e rispettoso della sensibilità di tutte le bambine e i bambini, ci riproponiamo di organizzare per il nuovo anno scolastico delle visite coinvolgendo anche campioni che militano o hanno militato nelle oltre 70 sezioni sportive della Società Sportiva Lazio".