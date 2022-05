Alunni costretti a cantare l’inno della Roma. Protestano i genitori: “Mio figlio laziale piangeva”

In coro a cantare l’inno della Roma, davanti uno schermo. E’ quanto si vede in un video che nella giornata di sabato 28 maggio è divenuto virale sui social network.

Le immagini rimbalzate sulla rete, pochi secondo in tutto, mostrano una ventina di bambini, con le mascherine sul viso, intonare una canzone. Sulla televisione scorrono le foto dei festeggiamenti, con i calciatori protagonisti della vittoria di Tirana impegnati nelle relative esultanze. L'audio trasmette i versi della nota canzone di Antonello Venditti: “Roma Roma”, cantata anche dai bambini

Secondo l’agenzia Adnkronos i bambini, che “sarebbero stati costretti a intonare l’inno in classe”, sono della “scuola elementare Caterina Usai”, in zona Talenti. Ma in quell’aula, non tutti gli alunni presenti sarebbero stati contenti di festeggiare la coppa recentemente vinta dalla formazione di José Mourinho. L’agenzia di stampa ha infatti riportato il commento di un genitore che, nel denunciare l’episodio, ha dichiarato: “Mio figlio è della Lazio e piangeva”.