Bam sotto sgombero, sciopero della fame per salvare libri e opere d’arte

Otto giorni in sciopero della fame. Con la determinazione di andare avanti finché le istituzioni “non troveranno una soluzione per i 40mila libri e le opere d’arte conservate dentro il Bam". Aladin, artista yemenita tra i fondatori del Bam, biblioteca abusiva di Centocelle, è deciso a non mollare. La prima notifica di sgombero portava la data del 30 novembre, giorno in cui avrebbe dovuto liberare lo stabile di via dei Castani “da persone e cose”. Ma l’ufficiale giudiziario ha poi notificato il rinvio al 13 febbraio 2024.

Bam sotto sgombero

La palazzina fu occupata nel 2013, dopo molti anni di abbandono, per dare una casa a chi versava in emergenza abitativa. Ma nel corso di questi dieci anni è diventata un luogo di cultura, con 40mila testi di ogni genere che le persone possono prendere gratuitamente, con proiezioni, presentazioni di libri e spazi per dipingere. Unica biblioteca, almeno finora, di Centocelle. Con l’arrivo di un nuovo proprietario però, è arrivata la richiesta di sgombero: “Non vogliamo togliere nulla alla nuova proprietà, ma dobbiamo salvare questo patrimonio unico”, sottolinea Aladin.

“Non voglio assistenza per me, ma per lo spazio culturale”

Dentro la palazzina oltre a lui ci vivono due famiglie con minori. Per i due nuclei si sta attivando il sistema dei servizi sociali, mentre nulla ancora si sa per la biblioteca: “Non ho chiesto nulla per me - spiega l’artista -, ho rinunciato a qualsiasi soluzione personale, lo sciopero della fame ha lo scopo di salvare il Bam. Nel frattempo siamo diventati associazione culturale ma l’unica risposta che ho ottenuto è non ci sono spazi. Noi vogliamo restare qui a Centocelle perchè è una biblioteca popolare e deve continuare la sua vocazione”.

Il presidente Caliste scrive al Sindaco Gualtieri

Mauro Caliste, presidente del V municipio di Roma, si è subito attivato appresa la notizia del rischio sgombero della palazzina. Da prima chiedendo al Prefetto di “evitare uno sgombero prima delle soluzioni alternative per le famiglie che vi abitano”, così come fatto in precedenza in situazioni analoghe. “Dopo aver incontrato personalmente le famiglie, ho scritto al Sindaco, chiedendo di intervenire al più presto affinché le persone coinvolte siano tutelate e venga conservato il patrimonio artistico della biblioteca - spiega Caliste -. Il Bam è un patrimonio che, come istituzione di prossimità, dovremmo custodire, proteggere e aiutare mettendo a disposizione dell’artista e del mondo artistico che lo circonda dei locali liberi che rimarrebbero gratuitamente fruibili dalla popolazione”. Mentre sulle famiglie che ci vivono il minisindaco ricorda: “Il secondo nucleo è composto da due adulti e tre minori con residenza qui in via dei Castani 44, ma il padre ha fatto istanza di assegnazione di casa popolare. Entrambe le famiglie vanno tutelate”.