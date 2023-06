"C’è una balena spiaggiata a Torre Astura", ma sull'arenile c'è solo il set di una serie tv

“C’è una balena in spiaggia”. La sagoma di un cetaceo, a pochi metri dal bagnasciuga, è sembrata essere una prova inconfutabile della presenza d’una balenottera per quanti, domenica 18 giugno, si sono trovati nella zona di Torre Astura.

Il set cinematografico sulla spiaggia

Chi è riuscito ad avvicinarsi al “mammifero” ha però potuto verificare la reale entità dell’avvistamento. La balena c’era, è vero. I bobcat e gli operai anche. Ma non erano impegnati a rimuovere l’animale dall’arenile. Perché quello che da lontano era sembrato essere un cetaceo, in verità era soltanto una sua riproduzione iper-realistica.

Sulla spiaggia di Torre Astura, nel comune di Nettuno, durante il fine settimana è stato montato un set cinematografico per la seconda stagione della serie Tv Prisma, trasmessa su Amazon. La balenottera quindi non è arrivata sull’arenile dal mare, visto che ha seguito un più comodo percorso via terra. E’ stata trasportata a bordo di un grosso rimorchio, fotografato da un attento utente del “Consorzio Astura”.

Balenottere vere e finte

Una balenottera in carne ed ossa, è stata in effetti avvistata a ridosso della costa romana. Ma quell’avvistamento è avvenuto all’altezza della foce del Tevere, quindi nel comune di Fiumicino, nella primavera del 2022: un anno fa. Animali di quella specie, però, capitano nel Mediterraneo soltanto in casi estremamente rari. Quella di Torre Astura era una riproduzione cinematografica.