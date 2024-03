Il nuovo regolamento per i bagagli sulle Frecce di Trenitalia è stato sospeso

Doveva scattare oggi il nuovo regolamento sui bagagli a bordo dei treni. Il pressing e le proteste delle associazioni dei consumatori ha indotto Trenitalia a frenare. Così ieri è arrivata la nota dell'azienda: "Alla luce di alcune richieste, anche da parte di associazioni dei consumatori, Trenitalia comunica che ha deciso di sospendere l’applicazione, a partire dal 1 marzo, del regolamento sul trasporto di bagagli, monopattini e biciclette a bordo treno".

Un avvio probabilmente solo rinviato, per ora a data da destinarsi per quella che si annuncia come una vera e propria rivoluzione, anche culturale.

Trenitalia e i nuovi limiti sul trasporto di bagagli nelle Frecce

In base al regolamento - ripetiamo per ora sospeso - i passeggeri delle Frecce, Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, potranno portare con sé gratuitamente fino a un massimo di due bagagli. In più, le valigie dovranno avere dimensioni specifiche che variano in base al posto acquistato in prima o in seconda classe. In particolare, se si viaggia in seconda classe e nei livelli di servizio standard e premium, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 161 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 80 centimetri).

Se invece si viaggia in prima classe e nei livelli di servizio executive e business, la somma delle dimensioni totali del bagaglio (lunghezza più larghezza più profondità), inclusi tasche, ruote e manici, non deve essere superiore a 183 centimetri (di cui ogni dimensione non superiore a 120 centimetri).

L'etichetta sulla valigia e le regole per i bagagli speciali

Non solo, perché su ogni valigia dovrà essere apposta un'etichetta "chiara e leggibile" con il nome e i contatti di riferimento del proprietario, si legge sul sito di Trenitalia. Sul treno, i bagagli dovranno essere collocati esclusivamente negli spazi indicati: non sarà più possibile riporre le valigie in prossimità delle porte e nei corridoi, per non ostacolare gli altri passeggeri e il lavoro del personale ferroviario.

Sono previste nuove disposizioni anche per i bagagli "speciali", e cioè per chi viaggia con sci, carrozzine, passeggini e strumenti musicali. Possono essere trasportati in aggiunta ai due bagagli consentiti, ma solo a patto che si rispettino le dimensioni totali non superiori a 200 centimetri (lunghezza più larghezza più profondità). Stesso discorso vale anche per le biciclette (di tutte le tipologie, purché smontate e/o pieghevoli) e i monopattini elettrici: per salire sul treno, questi mezzi andranno riposti in una sacca che non deve essere più grande di 80x110x45 centimetri.

50 euro di multa

Sulle Frecce è inoltre vietato imballare i bagagli e trasportare a bordo materiale destinato alla vendita al dettaglio. Per chi non si adegua alle nuove regole è prevista una "penalità" di 50 euro (così viene definita sul sito di Trenitalia). Il viaggiatore che non rispetta le nuove disposizioni previste dovrà anche provvedere da solo a scaricare i bagagli alla prima stazione in cui il treno effettua fermata.