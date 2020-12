Policlinico Umberto I, per i bambini ricoverati in pediatria tornano i Babbo Natale 'volanti'

Regali e doni da un Babbo Natale volante per i bambini ricoverato presso il Policlinico Umberto I. Per il secondo anno consecutivo gli operatori del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico del Lazio nelle vesti speciali di Babbo Natale hanno preso il volo per allietare le feste natalizie ai pazienti più piccoli.

Questa mattina diversi operatori del Soccorso Alpino si sono calati con una fune dal grande camino della ciminiera presente all’interno del nosocomio per consegnare loro alcuni regali e doni. "Anche quest'anno siamo orgogliosi di essere stati al servizio dei piccoli ospiti del Policlinico Umberto I di Roma", ha affermato il presidente regionale del Soccorso Alpino e Speleologico, Roberto Carminucci. "In un momento storico difficile come questo, speriamo di aver portato un po' di stupore e gioia ai bambini e alle bambine che passeranno il Natale in ospedale".

Ha aggiunto il Direttore sanitario dell'azienda ospedaliero-universitaria Policlinico Umberto I di Roma, Alberto Deales: "Questo straordinario spettacolo acrobatico ‘rischia’ di diventare l’appuntamento dell’anno di cui con gioia possono godere i giovanissimi pazienti che per ragioni di salute sono ricoverati nella nostra struttura", ha affermato. "Siamo grati ai volontari che ci danno una mano donando questi momenti di letizia e distrazione in un tempo in cui la pandemia ci fa capire ancora meglio quanto anche la solidarietà sia importante per migliorare la qualità di vita delle persone malate".