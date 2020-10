Axy Hotels sostiene il CRE Girolamo De Marco onlus

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Andrea Chin, Founder & CEO di AxyHotels, società di gestione hotel, ha “donato un anno di ippoterapia. Per un anno, al Centro di Riabilitazione Equestre Girolamo De Marco, un ragazzo con disabilità potrà accedere gratuitamente alla Terapia con il Cavallo. La Onlus G. De Marco contribuisce con i cavalli alla riabilitazione delle persone con disabilità da oltre 30 anni. “Ascolto, attenzione, accettazione, disponibilità sono caratteristiche di AxyHotels e in qualità di fondatore della società non ho fatto altro che ascoltare la voce di tanti bambini che trovano nell’ippoterapia un aiuto per vivere meglio. Ho per questo deciso di avviare un’operazione di donazione che dà la possibilità di portare avanti il percorso terapeutico di un bambino per un intero anno. In Axy amiamo le sfide e le affrontiamo con passione, integrità e coraggio sono questi i principi che muovono le azioni che compie la società”. Queste le parole di Andrea Chin. Parole che sintetizzano al meglio lo spirito e i valori di Axy Hotels. Una società che fa del calore umano (Warmth ha chiamato il suo primo Hotel a Roma) un must, una stella polare attorno a cui tutto ruota. Il 16 settembre 2020 il presidente Patrizio Amore ha accolto Andrea Chin all’Ippodromo Militare del Reggimento dei Lancieri di Montebello a Tor di Quinto sede del Centro G. De Marco. In questa magnifica cornice Chin ha avuto modo di vedere con quanta passione, attenzione e professionalità i volontari e l’equipe specializzata, formata da psicologi, psicomotricisti e psicoterapeuti, portano avanti le attività di riabilitazione con la collaborazione di splendidi cavalli. Una realtà che esiste da quasi 30 anni grazie alla generosità di privati e istituzioni e che Axy Hotels ha scelto di supportare perché crede nell’importanza e nei benefici della riabilitazione e del lavoro a contatto con il cavallo. Axy Hotels non si tira indietro di fronte alla solidarietà coerentemente con il suo asset valoriale e con l’identità di azienda responsabile. In un periodo difficile come quello attuale azioni concrete per chi ha più bisogno sono una priorità. Questo il senso profondo del gesto di Andrea Chin. AxyHotels è la Società di gestione hotel che si inserisce nel panorama dell’Hospitality Management con una concezione di gestione alberghiera innovativa orientata alla piena soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti. In Axy valorizziamo al massimo i beni che clienti, collaboratori e proprietari ci affidano per garantire il meglio alle persone con cui condividiamo gli stessi interessi e la stessa passione per l’eccellenza nel settore dell’accoglienza alberghiera.

