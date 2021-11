Aviaria, D'Amato: "Allertate tutte le Asl. Situazione sotto controllo"

I casi di aviaria a Roma (nello specifico ad Ostia Antica), sono tenuti sotto controllo e ieri stata notificata l'ordinanza del presidente Nicola Zingaretti a tutte le aziende interessate nel raggio di 10 km.

Allo stato attuale non risultano ulteriori decessi anomali di volatili e pollame e la Regione Lazio sta monitorando la vicenda, come spiega l'assessore alla sanità laziale Alessio D'Amato: "Si è provveduto a eseguire prelievi anche su altri capi di bestiame e siamo in attesa degli esiti auspicando che siano negativi. La situazione al momento appare sotto controllo e si ringraziano tutte le aziende, le amministrazioni locali e le forze dell'ordine a partire dai carabinieri dei Nas, per la collaborazione che stanno prestando".

"Chiedo il rispetto assoluto di quanto contenuto nell'ordinanza - conclude - Sono stati inoltre allertati tutti i servizi veterinari delle Asl e le aree naturali protette costituendo una task-force, assieme all'Istituto Zooprofilattico di Lazio e Toscana, per verificare eventuali segnalazioni di casi sospetti tra volatili selvatici o animali da allevamento".