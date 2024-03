L'autovelox indigesto diventa mobile, denunciato il Fleximan di Guidonia

Un autovelox indigesto, sabotato tre volte in quattro mesi dalla sua installazione da un fantomatico "Fleximan de noantri" il vandalo che da mesi imperversa nel Nord Italia tagliando i dispositivi di rilevazione automatica della velocità. Posizionato lungo la strada provinciale 28 Bis, nella frazione di Colle Fiorito di Guidonia, nei prossimi giorni sarà adattato a dispositivo mobile e sarà impiegato dalla Polizia locale per monitorare anche altri tratti di strada. Per quanto concerne gli atti vandalici, come informano dall'amministrazione della Città dell'Aria, è stata presentata denuncia alla magistratura per il reato di interruzione del servizio pubblico e danneggiamento di sistema informatico.

Come spiegano del comune della provincia nord est della Capitale, la polizia locale continuerà a utilizzarlo lungo via Casal Bianco ma potrà essere impiegato anche in altre zone in cui, sulla base dei dati sull’incidentalità e delle segnalazioni ricevute pure dalla cittadinanza, c’è la necessità di assicurare una maggiore sicurezza stradale.

Sulla Sp 28 Bis resta attivo, per l’importante funzione svolta, il dispositivo di rilevamento delle targhe che consente di accertare la regolarità assicurativa e dell’effettuazione della revisione dei veicoli in transito. Lo strumento, inoltre, monitora gli accessi in entrata e uscita da Guidonia, assicurando un importante controllo in termini di sicurezza complessiva della città.

"Molti cittadini hanno avanzato richieste di un maggiore controllo della viabilità - commenta il Sindaco Mauro Lombardo -. Tra le riunioni organizzate nelle frazioni della Città e i tanti guidoniani con cui ho modo di confrontarmi, la tematica dell’alta velocità è spesso presente. Per quanto ci siano molte persone contrarie all’autovelox, come dimostrano i vandali che più volte hanno distrutto il dispositivo che avevamo fatto installare sulla 28 Bis, la sicurezza stradale deve essere garantita. In raccordo con il Comando della Polizia locale, quindi, si è deciso di utilizzare quel dispositivo diversamente potenziando, così, le attività di contrasto al superamento dei limiti di velocità consentiti".