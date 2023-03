Autostrade per l'Italia: a Roma panchine rosse nelle aree di servizio contro la violenza di genere

In occasione della Giornata Internazionale dei diritti della donna Aspi installerà a Roma delle Panchine rosse nelle aree di servizio lungo le rete di Autostrade per l'Italia.

L'installazione delle panchine, realizzate con gli Stati Generali delle Donne HUB, partirà dalla Capitale per poi toccare altre zone d'Italia. A Roma le prime installazione saranno a piazza Balsamo Crivelli e nelle stazioni di Stura Est A26 – DT1; Prenestina Ovest A1 – DT5; Conero Est A14 – DT7. Le panchine saranno strumento di memoria delle storie delle donne vittime di violenza e simbolo della battaglia contro maltrattamenti e femminicidi in Italia e nel mondo. Inquadrando un QRCode presente su ogni panchina si potranno ascoltare 10 podcast, “Donne interrotte. Storie di memoria e di ripartenza” che descrivono le aspirazioni spezzate e i nuovi inizi di donne coraggiose, realizzati in partnership con la piattaforma di travel podcasting Loquis e interpretati dall’attrice romana Francesca Della Ragione. A questo progett si affiancherà una campagna di sensibilizzazione contro la violenza di genere che coinvolgerà gli studenti delle scuole medie della Capitale.

Elisabetta Oliveri, Presidente di Aspi ha sottolineato l'impegno nel contrasto a qualunque forma di diseguaglianza e violenza con un programma di iniziative di supporto e sensibilizzazione rivolte non solo ai dipendenti, ma all’intera comunità. "Riteniamo che la valorizzazione della donna in ambito lavorativo e le pari opportunità a livello di crescita professionale siano uno strumento fondamentale per il definitivo superamento della violenza di genere” dichiara Oliveri. A dar man forte al presidente Aspi i numeri con il Gruppo che conta 130 donne a capo di unità organizzative: numeri che rendono il Gruppo una tra le realtà più attive nell’eliminazione del divario retributivo di genere. "Un risultato concreto che ci rende consapevoli del valore del percorso intrapreso e di quanto già abbiamo fatto. Proseguiremo su questa strada con ancor maggior determinazione, con la convinzione che ci porterà i talenti e le competenze di cui abbiamo bisogno” conclude Oliveri.

Sempre all'interno del contesto del contrasto alle violenze di genere l’azienda ha istituito uno Sportello di Ascolto a disposizione dei dipendenti per un supporto psicologico; inoltre, è stato pubblicato il decalogo antimolestie, finalizzato alla conoscenza delle diverse tipologie di violenze e dei canali di segnalazione da attivare. Aspi ha finanziato anche progetti a sostegno delle donne in stato di fragilità o vittime di violenza, erogando borse di studio a favore di ragazze afgane rifugiate in Italia e richiedenti asilo. Gian Luca Orefice Direttore Human Capital Organization and HSE del Gruppo Aspi afferma: "L’espressione chiara dei nostri valori e della cultura gestionale della nuova Aspi è alla base di azioni massive di formazione, delle iniziative volte a sostenere e favorire sin dalle scuole le nuove generazioni a indirizzi stem, misurarci costantemente e porci obiettivi sempre più sfidanti, costruire un best place to work, contaminato, integrato in cui le diversità di genere e intergenerazionali siano promosse per garantire l’eccellenza. La nuova Aspi è anche ‘infrastruttura sociale’ innovativa e sostenibile, impegnata a costruire i saperi e le competenze per sostenere la crescita e lo sviluppo del Paese”.