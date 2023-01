A12 Roma-Civitavecchia deviazione obbligatoria in uscita dalla stazione di Civitavecchia

Nella notte fra sabato 21 e domenica 22 gennaio sulla A12 Roma-Civitavecchia è prevista un'uscita obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud per gli automobilisti provenienti dalla SS1 Aurelia e diretti verso Roma.

Una volta presa la deviazione obbligatoria alla stazione di Civitavecchia sud, bisognerà seguire le indicazioni sulla SS1 Aurelia per il rientro alla stazione di Civitavecchia sud verso Roma. La deviazione è dovuta per consentire i lavori di pavimentazione che si svolgeranno dalle 22:00 del sabato alle 6:00 della domenica.



Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti "My Way" in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito di autostrade. su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.