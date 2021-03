Autocertificazione in zona rossa: il modulo. Quando serve e come si compila

Dal 15 marzo per uscire di casa sarà necessaria l'autocertificazione. Quando serve e come si compila il modulo

Lazio in zona rossa e per muoversi torna ad essere necessaria l'autocertificazione. Un ritorno ai mesi del lockdown del 2020 e al periodo natalizio: mai infatti il Lazio era stato costretto ad affrontare le restrizioni previste dalla zona rossa.

Gli spostamenti consentiti in zona rossa

In zona rossa sono consentiti esclusivamente i seguenti spostamenti: per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità (anche verso un’altra Regione o Provincia autonoma); il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, compreso il rientro nelle “seconde case” ubicate dentro e fuori regione (si veda la FAQ specifica). Gli spostamenti per far visita ad amici o parenti autosufficienti e, in generale, tutti gli spostamenti verso abitazioni private abitate diverse dalla propria non dovuti a motivi di lavoro, necessità o salute sono invece vietati fino al 2 aprile e nella giornata del 6 aprile 2021.

Zona rossa, quando è richiesta l'autocertificazione

Rispetto alle altre zone l'uso dell'autocertificazione è piuttosto semplice: zona rossa l’autocertificazione è infatti sempre richiesta.

In sintesi l'autocertificazione può essere richiesta per

- uscire di casa per "comprovate esigenze" (lavoro o salute)

- uscire dal territorio

- andare a casa di parenti o amici

- andare in una seconda casa

- una passeggiata (le uniche consentite sono quelle nei pressi dell'abitazione)

- una passeggiata al parco (sono aperti, ma bisogna utilizzare quelli nei pressi della propria abitazione)

- svolgere attività sportiva

Come compilare il modulo dell'autocertificazione

Questi i punti da seguire per compilare il modulo

1. Riempire tutti gli spazi sull’identità della persona che effettua lo spostamento.

2. Compilare l'indirizzo da cui è cominciato lo spostamento e quello di destinazione

3. riempire tutti gli spazi barrando la casella che indica la "situazione di necessità"

4. nello spazio - altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio - specificare di che cosa si tratta

Il modulo può essere preparato prima di uscire di casa oppure, se non nella disponibilità del cittadino, può essere richiesto "agli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo".