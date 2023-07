Roma nella morsa del caldo, e i bus senz'aria condizionata diventano forni: "Rischio malori a bordo"

Nei giorni in cui Roma soffoca sotto una cappa di calore da bollino rosso, scoppia la polemica sugli autobus più datati e sui rischi che rappresentano per la circolazione. Non soltanto perché i motori surriscaldati costringono gli autisti a fermare la corsa per evitare che possano verificarsi guasti gravu o, nel peggiore dei casi, incendi, ma anche perché diversi mezzi non sono dotati di aria condizionata e si trasformano in veri e propri forni per i passeggeri stipati all’interno.

"Microclima invivibile che può causare malori improvvisi"

La denuncia arriva dai sindacati, con le segreterie regionali di Filt Cigl, Fit Lazio, Uil Trasporti e Ugl Fn che hanno sottolineato come “anche quest’anno, all’arrivo delle ondate di caldo, ci troviamo costretti a denunciare la scarsa programmazione dell’azienda che non si è adoperata nel fronteggiare il problema dei climatizzatori: il guasto dell’impianto di climatizzazione delle vetture genera un microclima invivibile all’interno della stessa che può essere causa d’improvvisi malori, per il conducente e per i passeggeri, con conseguenze che potrebbero rivelarsi particolarmente gravi”.

Atac ridimensione: in deposito fermi circa 80 mezzi

Per i sindacati i mezzi della flotta fermi in deposito sono circa il 30% del totale, ma Atac ridimensiona: sarebbero il 7%, un’ottantina, percentuale cui si è arrivati grazie alle “attività di manutenzione preventiva effettuate nei mesi scorsi. Atac, consapevole delle criticità alle quali è esposto il personale in servizio in giornate di caldo così torrido, con temperature da bollino rosso, riserva una particolare attenzione alla gestione delle segnalazioni di malfunzionamento degli impianti di climatizzazione, non sempre riconducibili ad un guasto del dispositivo, ma anche a situazione di stress termico indotte dall'ambiente, specie in alcune ore del giorno. In tutti i casi segnalati - prosegue l’azienda - i bus vengono verificati dalla struttura tecnica preposta e, se confermata l’anomalia, rientrano in rimessa per il ripristino”.

L’azienda di trasporti capitolina ha quindi voluto ricordare che “è in corso il processo di sostituzione della flotta, che consentirà di migliorare ancor di più il comfort nel trasporto di superficie, anche nelle giornate torride. Sono già arrivati i primi nuovi 43 bus ibridi da 12 metri, che diventeranno 118 entro la fine del corrente mese di luglio. Sono in corso di definizione le procedure di gara per altri 110 bus ibridi da 18 metri e per 322 mezzi a metano, che arriveranno entro il Giubileo. Infine, è stata bandita la gara per 411 bus elettrici che completeranno il rinnovo e la trasformazione in senso sostenibile della flotta Atac”.