Salgono a 46 i bus ibridi in servizio nella flotta Atac

Salgono a 43 i bus ibridi in servizio nella flotta di Atac. Nelle ultime due settimane, infatti, altri 17 mezzi dei 118 che fanno parte della fornitura già acquistata sono stati consegnati, e hanno iniziato a circolare sulle strade cittadine.

Si tratta di autobus lunghi 12 metri, a 3 porte, con una cabina separata per l’autista e in grado di accogliere 24 passeggeri seduti e 79 in piedi, con un posto riservato alle persone con disabilità motoria. Tutti sono dotati del sistema di validazione “Tap&Go”, che consente di pagare il biglietto direttamente sul mezzo con bancomat o carta di credito.

Entro la fine di luglio dovrebbero entrare in servizio tutti e 118 i mezzi, che oltre a svecchiare un parco mezzi composto da euro 3 che ha ormai decine di anni e va incontro quasi su base quotidiana a guasti e disservizi, consentono anche un risparmio dell'8% di carburante. I nuovi bus, finanziati da Roma Capitale e dalla Regione Lazio in applicazione ad un decreto del ministero dei trasporti, sono Mercedes Citaro, e fanno parte della maxi tornata da oltre mille mezzi con cui il Campidoglio vuole arrivare al 2027.

“Abbiamo 1.800 autobus con un'età media molto alta - aveva detto il sindaco Roberto Gualtieri alla presentazione - la stiamo abbassando radicalmente. Quest'anno è di 7 anni, la porteremo a 5 anni e dimezzeremo il ciclo di vita. Quando siamo arrivati c'erano autobus di 18/20 anni, alla fine di questo ciclo gli autobus dureranno 10 anni. Quindi saranno sempre vetture nuove e meno inquinanti. Alla fine di questo programma circa 1.100 autobus saranno completamente nuovi. Un cambio completo della flotta con un quarto di autobus elettrici. Sono investimenti straordinari, una parte dei quale sostenuti anche dal Pnrr”.