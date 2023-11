L'incivile che molla l'auto e blocca l'autobus a piazza Bologna

Una sera di ordinario traffico in piazza Bologna, una delle sedi di ritrovo preferite dalla movida romana. Mentre il derby tra Roma e Lazio volgeva al termine, all’incrocio con via San Lorenzo Magnifico si scatenava il panico a causa di un autobus dell’Atac rimato bloccato tra la strada e la piazza.

Auto in divieto di sosta

Erano le 19:50 quando l’autobus della linea 309 dell’Atac ha tentato di entrare, da via San Lorenzo il Magnifico, nella rotatoria. Tentativo, però, non andato a buon fine. Alla destra del mezzo, infatti, c’era un’auto parcheggiata, una Fiat Panda, posizionata a ridosso della curva. Il mezzo aveva limitato, e di molto, lo spazio di manovra del bus che, nel tentativo di aggirare l’ostacolo, è rimasto letteralmente bloccato, come testimonia un video pubblicato sulla pagina Welcome to Favelas.

Traffico bloccato per 20 minuti

Il conducente del mezzo ha subito avvisato la polizia locale II Sapienza ma, nel frattempo, anche con l’aiuto di un collega, è riuscito a completare la manovra e a riprendere la corsa. Questo “gesto” ha graziato il proprietario dell’automobile in divieto di sosta. Il fatto che l’autobus si sia potuto rimettere in marcia ha fatto si che l’automobilista non venisse denunciato per interruzione di pubblico servizio. È stato lo stesso proprietario a spostare la sua vettura prendendosi, comunque, una multa dai vigili accorsi sul posto.

Autobus bloccati

Non è la prima che una cosa del genere capita a piazza Bologna. Era il 18 dicembre del 2022 quando una folla di giovani e non si è potuta "godere" lo spettacolo di un autobus completamente fermo a causa della sosta selvaggia dovuta alla movida. Un fenomeno che si presenta in tutta la città, come testimonia il recente episodio tra via Cernaia e via Palestro a Castro Pretorio.