L'auto dell'ex assessore di Roma bloccata da un cassonetto della spazzatura

Disavventura in mattinata per Luca Bergamo, ex assessore alla Cultura del comune di Roma, ora esponente Demos che ha postato sui suoi social la sua macchina bloccata da un cassonetto della spazzatura.

L’ex assessore aveva parcheggiato la sua auto in un regolare parcheggio a fascia blu. Nell’andare a riprendere per Bergamo era però impossibile uscire perché un cassonetto della spazzatura ne impediva la retromarcia. “Niente di meglio che trovarsi un cassonetto posteggiato a bloccare l'uscita dal parcheggio. Quando hai da fare ancora meglio” ha postato sul suo profilo Facebook Bergamo.

A risolvere la situazione l’intervento di una pattuglia di vigili, che fermata dall’uomo in mezzo alla strada, ha spostato a mano il cassonetto. “Grazie a loro, non al sistema che non risponde" ha commentato l’esponente Demos.