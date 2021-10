A Roma il 50% degli spostamenti in auto è sotto i 6 chilometri

L’auto come mezzo privilegiato, anche per gli spostamenti più piccoli. Il 50% degli spostamenti che si effettuano a Roma e nella città metropolitana avviene sulle quattro ruote, a dispetto dei mezzi pubblici. È quanto emerge da uno studio Datamobility che, prendendo in esame i dati delle scatole nere delle compagnie assicurative installate a bordo delle vetture, ha raffrontato le abitudini di viaggio dei cittadini romani negli ultimi due anni.

Nel 2020, il 54% dei romani ha infatti utilizzato la propria vettura per percorrere non più d 6 km e il 58% di loro l’ha impiegata per viaggi che non superano più dei 15 minuti di percorrenza. La stessa durata che, il neo Sindaco Gualtieri, intende perseguire nella realizzazione di un piano per mobilità sostenibile, nell’ottica di una “città da 15 minuti”.

Un dato che, considerando le stime di Isfort, Istituto Superiore di Formazione e Ricerca per i Trasporti in Italia, è oltre la soglia: il 60% degli spostamenti abituali nella penisola si tiene infatti sotto i 5 km. Tranne a Roma.

Italiani sempre più in auto, a discapito della mobilità sostenibile

A confermare l’utilizzo massiccio delle auto anche il Rapporto Mobilità di Roma del 2019 per cui la Capitale sarebbe il secondo capoluogo per tasso di motorizzazione delle auto, terz’ultima per i motocicli. A Roma si contano infatti 616 veicoli ogni 1.000 abitanti: ogni residente sul suolo capitolino ha almeno un veicolo.

Sulle motivazioni per cui gli utenti preferiscono l'utilizzo del mezzo privato, c'è la percezione che i mezzi pubblici, gestiti al 72% da Atac, siano inaffidabili, come riporta il report. Secondo le indagini però, il problema della mobilità romana, come in molte città italiane, sono invece le auto: troppe per numero di cittadini, usate per tragitti minimi, brevi e che potrebbero essere sopperiti dal car sharing o dalla mobilità sostenibile.

Stando ai dati del rapporto, al 2018 si contano infatti su Roma circa 1,76 milioni di autovetture e 388mila motocicli, utilizzate dal 53% degli utenti per spostamenti all’interno di uno stesso municipio, per tragitti di non lunga percorrenza: il 55% di questi sono infatti per meno di mezz’ora di tempo.