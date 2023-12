Autista ferma la corsa del bus e va a comprare la frutta, passeggera lo denuncia sui social

Una volta davanti una pizzeria, poi un bar, sino ad arrivare all'ultimo episodio, la frutteria. Ad accomunare i tre esercizi commerciali i clienti, inusuali. In tutti e tre i casi sono stati infatti degli autisti di autobus in servizio sulle strade della Capitale a interrompere la corsa per fare acquisti: un cornetto, della pizza e una cassetta di frutta.

A denunciare quest'ultimo episodio una donna, una passeggera che si trovava a bordo del mezzo pubblico incriminato. Una segnalazione ufficiale, indirizzata a InfoAtac su X, anche se il conducente, a quanto riferito dalla donna, sarebbe stato in servizio su un bus della Roma Tpl. "Vorrei segnalare il comportamento irresponsabile del conducente del 146 che alle ore 00,40 del 9dic23, si è fermato davanti a un passo carrabile lasciando il mezzo con i passeggeri a bordo per andare a comprare una cassetta di frutta alla frutteria di via battistini".

Cornetto al bar e pizza

Una sosta irregolare dunque, ma non la prima denunciata da passeggeri e passanti con protagonisti in negativo gli autoferrotranvieri. Era infatti il maggio scorso quando un autista - in questo caso in servizio all'Atac - fermò il mezzo pubblico con le quattro frecce per andare al bar e prendersi un cornetto. In quel caso la scena venne filmata e resa pubblica sull'ex Twitter. Era invece il 2011 quando un altro conducente Atac arrestò la corsa per andare a prendersi un pezzo di pizza.

Le liti in strada

Acquisti ma anche litigi, con al centro della scena sempre gli autisti. Nel dicembre del 2022 un conducente Atac venne infatti sospesodall'azienda dei trasporti romana dopo essere sceso dal mezzo pubblico per litigare con un automobilista. Una lite verbale quest'ultima, a differenza di quanto avvenne sulla Litoranea, nella zona di Capocotta, nell'agosto del 2017. In quel caso l'autista di un bus Roma Tpl venne ripreso mentre faceva a pugni con un automobilista.