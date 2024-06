Ragazza in carrozzina deve prendere l'autobus ma l'autista non le apre la pedana

Cristina Coda, ragazza in carrozzina di 34 anni che vive a San Basilio, usa il trasporto pubblico per spostarsi in città insieme alla sua assistente. Purtroppo, quasi quotidianamente, oltre a superare gli ostacoli dovuti alla sua condizione, deve anche superare quelli imposti da altri. “Arriva l’autobus e l’autista ha fatto storie per aprire la pedana, dicendo che doveva pensarci la mia assistente” racconta a RomaToday. Un episodio, purtroppo, che non è la prima volta che le succede.

L’autista non abbassa la pedana

Siamo alla fermata di piazza Aldo Bozzi, a pochi metri da casa di Cristina. Alle 16:43 di oggi, giovedì 27 giugno, la giovane voleva prendere, insieme alla sua assistente, l’autobus 343 in direzione Ponte Mammolo, gestito da Roma Tpl. La regola vuole che siano gli autisti, una volta messa in sicurezza il mezzo, ad aprire le pedane per far salire le persone in carrozzina.

“L’autista ha cominciato a fare storie – racconta Cristina – diceva che per legge lui non è tenuto ad aprirla ma lo deve fare la mia assistente. Fossi stata da sola, quindi, come avrei dovuto fare?” si chiede. Tra l’altro, racconta ancora la 34enne, “la pedana manuale era difettosa, non si apriva bene per giunta”. Alla fine “è intervenuto un passeggero che, insieme alla mia assistente, mi ha tirato su con tutta la carrozzina per farmi prendere posto a bordo del mezzo”. Lo stesso è accaduto, poi, al momento della discesa.

Non è la prima volta

Non è la prima volta che a Cristina accade una cosa del genere. Avevamo raccontato in passato un episodio analogo capitato con un autista Atac. In quel caso l’azienda era intervenuta, spiegando che esiste una procedura aziendale che prevede che sia l’autista abbassare la pedana per la salita e la discesa.

“Io vorrei essere autonoma il più possibile – dice ancora – ma così non è possibile. Praticamente riscontro ogni giorno problematiche per spostarmi sui mezzi. Sono molto stanca per questa situazione”. Come RomaToday abbiamo contattato Roma Tpl per dei chiarimenti ma senza ottenere risposte.