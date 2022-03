Autista Atac si masturba mentre è al volante

Una mano usata un po' per masturbarsi e un po' di direzionare il volante. L'altra per riprendersi con il cellulare. Il tutto mentre era al lavoro, in divisa. Protagonista della vicenda un autista dell'Atac, accusato di essersi "toccato" mentre era in servizio. L'uomo, che adesso rischia il licenziamento, secondo quanto si apprende sarebbe stato già sospeso con lo stipendio congelato in attesa di un giudizio definitivo da parte dell'azienda.

Il video risalirebbe ad inizio marzo, ma solamente nelle ultime ore la notizia è stata resa nota. Secondo quanto appreso, l'autista è stato scoperto dopo aver mandato il video, probabilmente per errore, in una chat WhatsApp piena di colleghi che stavano parlando di cambi turno. Da lì qualcuno avrebbe poi acquisito il video e diffuso, facendolo girare nelle varie chat.

Il filmato di poco meno di un minuto è poi arrivato ai vertici di Atac. L'uomo al momento è stato sospeso e lo stipendio congelato. La sua posizione è al vaglio della municipalizzata. Le immagini non lasciano dubbi sulla sua identità, anche perché nel video fatto alla luce del giorno l'autista in divisa, si vede anche in volto, mentre si masturba con l'autobus in movimento. Il conducente rischia il licenziamento.