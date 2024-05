Gattino si incastra nell'autobus, autista Atac prima lo salva e poi lo adotta

Ha visto attraversare un piccolo gatto all'incrocio tra via primo Mazzolari e via Albert Luthuli. Piccolo e impaurito, è passato sotto l’autobus dell’Atac, in servizio sulla linea 075. Però, quando ha visto che il gattino non rispuntava, ha deciso di fermarsi e vedere cosa fosse successo. Francesco, autista 42enne dell’Atac, venerdì 10 maggio ha letteralmente salvato un piccolo gatto che si era infilato nel motore del mezzo, senza più riuscire a uscirne. Così, dopo circa mezzora di tentativi, “Albertino” è stato estratto sano e salvo e, adesso, ha anche una nuova casa.

“Ero fermo all’incrocio quando ho visto questo gattino infilarsi sotto la vettura – racconta, a RomaToday, Francesco – ho visto anche che alcuni passanti avevano cominciato a farmi dei gesti per farmi notare quanto stesse accadendo”. L’autista ha così interrotto la marcia per scendere dal mezzo. “Il gatto si sentiva ma non si vedeva. Udivo il miagolare ma non si riusciva a capire dove fosse".

I soccorsi

Francesco ha così chiamato l’azienda per avvisare di quanto stava accadendo. Ovviamente non poteva ripartire perché, altrimenti, avrebbe ucciso l’animale. “Alcune persone pensavano ci fosse stato un incidente visto che ci trovavamo all’altezza di un incrocio – racconta ancora – in tanti ci hanno aiutato, ci sono dei passanti che si sono anche infilati sotto la vettura per cercare il gatto”.

Nessun tentativo, però, sembrava riuscire a risolvere la situazione. Sono così dovuti intervenire i vigili del fuoco con ben due squadre. “Nonostante utilizzassero delle torce molto potenti anche i vigili non riuscivano ad individuare il gattino” spiega Francesco. Nel frattempo, stavano provando a dare il loro contributo anche degli operatori dell’Ama, che hanno un deposito poco distante. “Alla fine ho dovuto tentare una manovra in retromarcia mentre un vigile del fuoco lo afferrava” racconta Francesco ancora emozionato.

Lieto fine

Il gattino, così, è stato preso in custodia da una dipendente Ama che aveva una gabbietta. “La sera, però, terminato il servizio, sono subito tornato da lei. Volevo adottare quel gatto perché credo che sia stato veramente un segno del destino questo nostro incontro”. Francesco ha quindi preso il felino e lo ha portato a casa con lui. “L’ho chiamato Albertino, perché è piccolo e perché l’ho trovato su via Alberto Luthuli”.