Autista Atac fuma alla guida: sanzionato, rischia la sospensione

Ancora un autista Atac sorpreso a tenere un comportamento scorretto alla guida di un bus. Questa volta, nello specifico, a fumare.

La foto dell’uomo sono state diffuse su Twitter da un passeggero, con la segnalazione a InfoAtac, l’account Twitter della municipalizzata, dell’accaduto. Negli scatti si vede l’autista con la mano fuori dal finestrino della cabina guida di un autobus della linea 211, partito poco dopo le 19 di lunedì sera da Tiburtina: tra le dita la sigaretta, accesa poco dopo la partenza.

“Questo caso è di ieri sera: autista fuma mentre è alla guida, perciò non apre la porta anteriore”, è il commento a corredo dello scatto condiviso su Twitter. Atac, informata dell’accaduto, ha subito individuato l’autista in questione e lo ha sanzionato.

Al vaglio anche la sospensione, come accaduto nei casi precedenti: nel dicembre scorso un conducente era stato sospeso senza stipendio dopo essere stato coinvolto in una lite per viabilità, a novembre era toccato a un autista sorpreso alla guida mentre grattava un “Gratta e Vinci”, a ottobre altra sospensione per un autista che aveva guardato un film.