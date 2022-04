Autismo, la regione lancia l’"Open day": ecco dove ricevere prime visite e informazioni

Prime visite, consulenze rivolte a genitori, educatori e pediatri. Ed ancora informazioni sui servizi messi a disposizione dalle Asl. Sono queste alcune delle prestazioni che, in 5 strutture sanitarie di Roma e provincia, vengono garantite in occasione dell’Open Day Aprile Bluc.

ll 2 aprile ricorre la “Giornata mondiale di consapevolezza sull’Autismo”. Un appuntamento che l’Assemblea Generale dell’ONU ha istituito nel 2007 per richiamare l’attenzione sulla conoscenza dei disturbi dello spettro autistico, e sui diritti delle persone che ne sono affette e su quelli delle loro famiglie.

In concomitanza con l’apputamento mondiale, la regione Lazio ha deciso di lanciare, per la prima volta, un "open day" destinato ad aumentare proprio le informazioni a disposizione di chi vive a contatto con persone con lo spettro dell'autismo. Per questo ha stabilito 4 date, il 2 il 9 il 23 ed il 30 aprile, in occasione delle quali si può riservare un appuntamento ed essere ricevuti, nella maggior parte dei casi, con orario 9 -18.

“Quest’anno – ha spiegato l’assessore regionale alla sanità Alessio D’Amato - la Regione intende promuovere un’iniziativa a sostegno dei bambini e delle famiglie che convivono con questa patologia: l’Open Day Aprile Blu, durante il quale le equipe multidisciplinari dei servizi dell’età evolutiva saranno a disposizione per effettuare prime visite, consulenza, o dare informazioni”.