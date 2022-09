La terapia per i bimbi autistici la fa il robot a spese della regione. Ma la lista d'attesa è interminabile

Arriva dal Lussemburgo e si chiama QT. E' un robot grande come un bambino di 5 anni e dal 2019 è entrato a pieno titolo nello staff di un centro di ricerca e cura che si trova all'Eur, a viale Beethoven. Aperto nel 2001, accreditato con il sistema sanitario nazionale, il centro si occupa di problemi come la balbuzie, la dislessia, la disgrafia e dello spettro autistico. Il punto di forza dell'approccio terapeutico del suo staff è appunto il robot portato a Roma nel 2019 e con il quale tutti i piccoli pazienti passano almeno 15 minuti a settimana.

Il centro di ricerca e cura all'Eur convenzionato con il SSN

Una terapia alla quale circa 300 famiglie accedono gratuitamente, con un'impegnativa. "Negli anni abbiamo sempre cercato di migliorarci e fare ricerca di livello - racconta a RomaToday la fondatrice e direttrice Donatella Tomaiuoli - e attualmente abbiamo una serie di strumenti, non solo tecnologici, che servono per affrontare le varie problematiche che vengono diagnosticate ai piccoli pazienti che arrivano da noi. Addirittura abbiamo una web radio in collaborazione con 'RDS 100% Grandi successi' e una piccola redazione che produce libri per dislessici, con i bambini e i ragazzi stessi che fanno da correttori di bozze".

Il protocollo con il municipio e la promessa di D'Amato per lo scorrimento della lista d'attesa

L'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato in visita al CRC dell'Eur con l'assessora municipale Luisa Laurelli

Grazie al protocollo con il IX municipio e l'Asl Roma 2, le famiglie beneficiano di sei accessi settimanali e gli operatori del centro seguono i bambini non solo in sede, ma anche a scuola e a casa, fornendo formazione agli insegnanti. "Purtroppo la lista d'attesa del CRC è enorme - conferma l'assessora alle politiche sociali e della salute del IX, Luisa Laurelli, che a settembre ha visitato il centro - parliamo di almeno 1.000 famiglie che potrebbero accedere a questa terapia tramite il servizio sanitario nazionale. Per questo abbiamo chiesto alla regione di fare uno sforzo ulteriore". Sforzo che, a quanto pare, è stato annunciato dall'assessore Alessio D'Amato il 23 settembre, durante una visita insieme al direttore sanitario dell'Asl locale Giorgio Gambale. "Ci ha detto che il governo ha aumentato molto i fondi per il sostegno alle cure dello spettro autistico - fa sapere Laurelli - e che la regione Lazio è intenzionata a inserire quello dell'Eur tra i centri d'eccellenza, così da contribuire allo scorrimento della lista d'attesa". I fondi per le regioni, da come si legge sul sito del governo, dovrebbero ammontare per il 2022 a 100 milioni di euro complessivi.

Come funziona il robot-bambino creato in Lussemburgo

Veronica Scordino e Maria Grazia Totino (psicologa) appena arrivate a Lussemburgo nel 2019

Veronica Scordino è una delle logopediste che collaborano con il centro e utilizza durante la sua terapia il robot-bambino QT: "Lo ha realizzato una start up lussemburghese - racconta a RomaToday - e grazie a una collaborazione nata nel 2019 abbiamo adottato questa tecnica e portato qui QT. E' un umanoide, con uno schermo come volto e una telecamera sulla fronte. Le braccia possono muoversi e piegarsi, con le mani a pinza e mobilità di gomiti, polsi e spalle. E' molto stabile e resistente ed è pensato per interagire con bambini anche molto piccoli, per esempio 2 o 2 anni e mezzo". Essendo l'autismo cartterizzato soprattutto da difficoltà nell'interazione e nella comunicazione con gli altri, l'utilizzo di strumenti tecnologici velocizza e migliora l'approccio: "Con il robot abbiamo risposte prevedibili, chiare, ripetibili - continua la dottoressa Scordino - e soprattutto fa sì che il bambino che ha gravi difficoltà di interazione inizi a rivolgersi all'adulto, che sia il terapista o il genitore, perché portato a condividere all'esterno l'interesse che prova verso il robot".

"Abbiamo riscontrato miglioramenti grazie a questa terapia"

Grazie a due tablet, uno utilizzato dal bambino e l'altro dal terapista, è possibile gestire ogni attività e spingere il paziente a interagire, fornire risposte "settando la terapia per ognuno, in base alle difficoltà e alla fascia d'età". I campi su cui agisce sono principalmente quattro: l'interazione e le abilità sociali, il linguaggio ricettivo ed espressivo, le abilità cognitive e il riconoscimento/imitazione delle emozioni. E i risultati si vedono: "Bambini che non riuscivano a concentrarsi in un'attività per più di 5 minuti solo con un terapista - conferma Scordino - grazie a QT arrivano quasi a un quarto d'ora consecutivo. E' un risultato qualitativo importante che abbiamo riscontrato registrando i dati ricavati dalle terapie svolte dai bambini con il robot da quando lo abbiamo nel nostro centro". Il "volto" di QT è poi molto utile per insegnare ai bambini a riconoscere e imitare le espressioni: "Il robot è particolarmente preciso e chiaro - ammette la logopedista - cosicché il piccolo paziente pian piano inizia a capire cose per noi banali e naturali, ma per chi è nello spettro autistico non lo sono affatto".