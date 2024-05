Aurora boreale a Roma, lo spettacolo del cielo "rosa" e il tam tam sui social

Tutto con gli occhi all'insù. Lo spettacolo dell'anomala aurora boreale, nella notte del 10 e 11 maggio, ha colorato i cieli di Roma. Dalle 22 circa, sui social, sono cominciate a girare sui social immagini che mostravano il cielo rosa e la meraviglia dell’aurora boreale anche nei cieli italiani.

Le aurore boreali avvistate in queste ore sono legate alla tempesta geomagnetica che sta colpendo la terra in queste ore. Gli esperti e appassionati la aspettavano da tempo. Tante le segnalazioni dei Castelli Romani, Montesacro, Parco delle Valli, Casetta Mattei, ma anche a Ostia dalle 4:45 del mattino in poi.

La tempesta solare e geomagnetica che ha dato vita al fenomeno e che sta investendo la terra è molto forte. Oltre alle meravigliose aurore boreale che potrebbero essere avvistate nei cieli per ore anche a basse latitudini, infatti, ci possono essere conseguenze meno affascinanti come impatti sulla rete elettrica, sui sistemi di navigazione satellitare come il Gps e problemi a satelliti e veicoli spaziali. Gli effetti più intensi sono previsti per la giornata di sabato.

