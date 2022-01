In una settimana allo Spallanzani i casi di variante Omicron sono passati dal 35 all'80%

Dal 35 all'80 per cento. Aumentano i casi di variante Omicron da Coronavirus all'ospedale Spallanzani di Roma. Come scrive l'istituto epidemiologico in una nota stampa, "nelle ultime quattro settimane sono state monitorate in maniera sistematica le varianti di SarsCov2. La percentuale di persone contagiate con variante omicron è rapidamente cresciuta, passando dal 35% della fine di dicembre ad oltre l’80% dell’ultima settimana. Si conferma, inoltre, il dato che il paziente con variante omicron è prevalentemente ambulatoriale".

Spauracchio variante Omicron che però non preoccupa eccessivamente gli specialisti del team clinico scientifico Covid19 dell'Inmi che spiegano ancora: "L’impatto clinico di omicron è assolutamente limitato nella sua gravità e ciò è dovuto, come più volte sottolineato, alla capacità dei vaccini di prevenire la malattia grave. L’estrema contagiosità e conseguente diffusione del virus, però, conferma quanto più volte affermato da questo istituto circa la necessità di continuare lo sviluppo dei vaccini ed il loro aggiornamento rispetto alle varianti che finora si sono determinate o che potranno insorgere. A tal fine, prosegue la nostra attività di ricerca, anche in partnership con istituti nazionali e internazionali, sia per l’aggiornamento dei vaccini già esistenti sia per nuovi vaccini che inducano un’immunità verso altri bersagli del virus, diversi dalla proteina spike".

Sempre dallo Spallanzani inoltre rassicurano: "Tutti i vaccini attualmente autorizzati perdono parte dell’efficacia nei confronti di Omicron. I risultati degli esperimenti di laboratorio, condotti in collaborazione tra istituto Spallanzani e istituto Gamaleya, hanno documentato che oltre il 70% delle persone vaccinate con Sputnik V mantengono un'attività neutralizzante contro Omicron, e tale attività si mantiene in buona parte anche a distanza di 3-6 mesi dalla vaccinazione. Questi risultati, appena usciti in preprint, risultano estremamente incoraggianti e utili per definire nuove strategie vaccinali in rapporto alla evoluzione delle varianti di SarsCov2".