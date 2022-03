Aumenta il costo della benzina ed i romani scelgono monopattini e bici in sharing

Aumenta il costo del carburante ed i romani investono su bici e monopattini in condivisione. La domanda di mobilità sostenibile, soprattutto quella destinata a mezzi di micromobilità, nella Capitale sta conoscendo una crescita. Soprattutto nel corso dell’ultimo mese quando, nelle tasche dei cittadini, ha cominciato a pesare l’incremento del prezzo di benzina e diesel.

Per Dott, uno degli operatori presenti sul mercato romano con 1700 bici e 2500 monopattini, la crescita era partita già a gennaio, quando i prezzi del carburante avevano iniziato a salire. Ma è stato soprattutto a febbraio che è aumentato il numero degli utilizzatori dei loro mezzi in condivisione.

Il ricorso all'e bike

Il fenomeno non è stato peraltro registrato solo a Roma, visto che anche Milano ne è interessata. Ma è nella capitale che c'è stato il trend maggiore visto che, ad esempio per quanto riguarda le bici elettriche, nel capoluogo lombardo si è apprezzato un aumento del loro utilizzo pari al 137% mentre a Roma il loro impiego è schizzato anche oltre, raggiungendo il 154%. E’ aumentata anche la distanza percorsa nella capitale, con un balzo in avanti del 10%.

I monopattini in sharing

Per quanto riguarda i monopattini l’incremento è stato meno sorprendente ma comunque rilevante. Perché, dall’inizio di gennaio ad oggi, Dott fa sapere che l’aumento è stato del 41% degli utenti e del 15% della distanza percorsa. Della stessa percentuale sono cresciuti anche i noleggi dei monopattini.

Restando sull’offerta dei monopattini, anche Helbiz ha fatto sapere di aver registrato un incremento. Tra il mese di gennaio e febbraio l’operatore, tra i primi ad aver messo a disposizione dei romani la propria flotta di 2500 monopattini, ha infatti spiegato di aver assistito ad un aumento. Un balzo in avanti che, fanno sapere da Helbiz, “registriamo in tutte le 25 città italiane in cui operiamo” ovviamente con percentuali diverse. “A Roma l’incremento delle corse è stato del 7,31%”. Una crescita che, per l’azienda, è “imputabile alla ripresa di una vita sociale normale” oltre che al potenziamento del servizio.

Il caro carburante e la mobilità sostenibile

Nella città che fa registrare il più alto numero di automobili pro capite (629 ogni 1000 abitanti), il costo del carburante potrebbe influire in maniera decisiva nel modificare le scelte dei romani che, dopo i mesi più difficile della pandemia, stanno riprendendo la loro vita sociale. E queste scelte, nel campo della mobilità, riguardano tutte le modalità in condivisione a partire dai monopattini in sharing che in città sono 11mila, pari al 39,4% del totale presente nella penisola. Secondo il report della mobilità 2021, finora sono stati impiegati per compiere mediamente spostamenti di 2 km. Ma le distanze per i quali sono utilizzati, com'è stato testimoniato dagli operatori, stanno crescendo.