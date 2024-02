Dal 2016 a Roma sono sparite quasi tremila cattedre. Tutti i dati

I docenti di Roma e del Lazio sono sempre più precari. Il dato emerge da un report del sindacato Uil Scuola, che mostra come in provincia di Roma negli ultimi sette anni siano scomparse quasi tremila cattedre. Preoccupante anche la situazione dei docenti di sostegno: quelli a tempo determinato a Roma sono passati dal 34.18% del 2015/2016 al 44.03% del 2022/23. Un dato, quest’ultimo, che però è in calo rispetto a quello dell’anno scolastico precedente, in cui la percentuale era del 54.52%. Ancora più preoccupanti i dati delle altre province: a Latina e Rieti il 61% dei docenti di sostegno è precario, a Viterbo quasi il 65%.

La crescita dei contratti a tempo determinato

Nella provincia di Roma il numero dei docenti a tempo indeterminato è passato da 49.607 nel 2015/16 a 46.724 nel 2022/23. Va però sottolineato che nell’ultimo anno il dato è aumentato rispetto all’anno precedente, quando gli insegnanti assunti a tempo indeterminato erano 45.486. I docenti precari, invece, sono passati da 6.606 nel 2015/16 a 11.148 nel 2022/23. Un numero quasi raddoppiato. Guardando al dato in percentuale i docenti con contratto a termine sono passati dal 11.75% al 19.26%. E i dati non migliorano se si guarda al personale tecnico amministrativo: i precari, in sette anni, sono passati dal 13.67% al 23.46% del totale.

“Situazione allarmante”

Dall’indagine emerge un quadro che Saverio Pantuso, segretario generale della Uil Scuola del Lazio, definisce “di estrema emergenza. La situazione è allarmante – spiega – e i numeri sono destinati a salire. Quest’anno sono previsti 4mila pensionamenti di insegnanti in tutto il Lazio. A questo si aggiunge il problema dei docenti di sostegno, che non si trovano. Mancano anche le insegnanti della scuola dell’infanzia, così come i professori di chimica, fisica e informatica”. Per Pantuso, il numero dei docenti nelle graduatorie provinciali di supplenza non supera il 40% delle cattedre da coprire. “C’è poi un’altra considerazione da fare – sottolinea il segretario -. Per le casse pubbliche un insegnante assunto a settembre, licenziato a giugno e a cui lo Stato deve versare la disoccupazione, costa di più di uno assunto”.

Il blocco delle assunzioni delle educatrici a Roma

A completare il quadro, a Roma c’è anche il problema delle graduatorie scadute per l’assunzione di oltre 5300 tra educatrici dei nidi e insegnanti delle scuole dell’infanzia. Un pasticcio che rischia di mettere a rischio il funzionamento delle strutture educative della Capitale, come sottolineato anche dagli assessori Catarci (Personale) e Pratelli (Scuola), che spingono per avere dal governo una proroga delle graduatorie.