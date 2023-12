Covid: in aumento i casi positivi. A Roma eseguiti 20mila vaccini

Casi di Covid in aumento in Italia così come aumentano nella Capitale e nel Lazio le persone vaccinate. Scordiamoci le file fuori le farmacie con i gazebo per fare i tamponi presi d'assolto, un film che non vedremo più, si spera. Ma "da novembre c'è stato un aumento, corrispondente poi all'incremento dei casi Covid e all'arrivo deciso dell'influenza, di richieste di tamponi 'fai da te'. Comunque la situazione, se la confrontiamo al 2022 o al 2021, è tranquilla. Girano molti virus respiratori e i romani stanno acquistando i test per capire se è Covid o altro". A fare il punto con l'Adnkronos Salute è Andrea Cicconetti, presidente di Federfarma Roma.

Sul fronte delle vaccinazioni, pur se partite tardi, "siamo riusciti a immunizzare con l'anti-Covid 20mila cittadini in 300 farmacie, che hanno dato la disponibilità, e 35mila con l'antinfluenzale in 550 esercizi. Quest'ultima campagna è finita il 20 dicembre".

"Si vedono bronchiti, influenze pesanti, mal di gola e molto streptococco, soprattutto per quest'ultimo c'è richiesta del tampone da parte dei genitori che vogliono sapere se i figli hanno il Covid o lo streptococco", aggiunge Cicconetti che sull'imminente Natale osserva che "i cittadini sono più attenti ai sintomi, ma lo fanno con grande tranquillità. Con l'aumento delle infezioni respiratorie nelle ultime settimane c'è maggior consapevolezza sui rischi degli anziani e dei fragili, anche per questo - conclude - c'è una maggiore richiesta di tamponi e anche di mascherine".

Casi Covid in aumento

Casi di Coronavirus in aumento non solo nella Capitale, ma in tutto il Paese. Come spiega il direttore generale della prevenzione sanitaria del ministero della salute Francesco Vaia: "In merito all'andamento della situazione epidemiologica da Covid-19, si specifica che nella settimana compresa tra il 14 e il 20 dicembre 2023 si registrano 60.440 nuovi casi positivi, con una variazione di +7,2% rispetto alla settimana precedente (56.404), 425 deceduti, con una variazione di +34,5% rispetto alla settimana precedente (316), 323.844 tamponi effettuati con una variazione di +15,9% rispetto alla settimana precedente (279.323). Il tasso di positività è del 18,7%, con una variazione di -1,5% rispetto alla settimana precedente (20,2%)

È quanto emerge dai dati del monitoraggio della cabina di regia ministero della Salute-Iss. Il tasso di occupazione in area medica relativo al 20 dicembre 2023 è pari all'11,8% (7.360 ricoverati) rispetto all'11,9% (7.426 ricoverati) del 13 dicembre 2023, mentre il tasso di occupazione in terapia intensiva relativo al 20 dicembre 2023 è pari al 3,1% (276 ricoverati), rispetto al 2,7% (240 ricoverati) del 13 dicembre 2023".

I dati

"I dati - spiega ancora Vaia - confermano una sostanziale stabilizzazione della curva epidemica. Indicano, altresì, che soprattutto nelle regioni che hanno promosso maggiormente la campagna di vaccinazione e di protezione dei fragili l'andamento è in diminuzione". "Si mantiene sotto la soglia epidemica l'indice di trasmissibilità- conclude Vaia- e, soprattutto, contenuto il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e in area medica.