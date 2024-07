Rimandato l'aumento dei biglietti di metro e bus. Si punta a farlo pagare solo ai non residenti

Dell’aumento dei biglietti di bus e metro se ne riparla a fine luglio. Primo incontro, lunedì 8 luglio, in Regione Lazio tra l’assessore ai Trasporti della Pisana, Fabrizio Ghera, quello capitolino, Eugenio Patanè, e i sindacati di categoria per discutere del rincaro del Bit, il biglietto integrato urbano, da 1,50 a 2 euro. Un aumento che sarebbe dovuto scattare dal 1° luglio ma che, per il momento, è stato rimandato.

Rinviato l’aumento del costo del Bit

Gli aumenti previsti non riguardano solo il biglietto integrato. Secondo il Piano economico finanziario di Cotral, infatti, aumenterebbe anche il biglietto giornaliero (da 7 a 9,30 euro), quello valido due giorni (da 12,50 a 16,70), così come quello da 72 ore (da 18 a 24 euro) ed il settimanale (da 24 a 32 euro). Invariati gli abbonamenti, con uno sconto di 10 euro per l’annuale ordinario che scende a 240 euro. Aumentano l’annuale agevolato Roma Capitale, da 91 a 103,85 euro. stangata anche per il Birg, da 10,13 a 13,50 euro, il Btr (da 24,22 euro a 32,20) e il cirs (da 36,17 a 48,22 euro).

Andando a vedere i dati del Consorzio Metrebus Lazio, viene fuori che questi aumenti andrebbero a generare entrate ulteriori di circa 22 milioni di euro. Si tratta della cifra necessaria per andare a rinnovare il contratto di servizio tra Roma Capitale e Atac. Un documento fondamentale per il presente e il futuro del trasporto pubblico romano. Negli anni passati la Regione aveva messo mano al portafogli per evitare i rincari. Quest’anno, invece, la questione è ancora aperta.

Fondo nazionale trasporti

Ci sono due strade per evitare gli aumenti. La prima prevede stanziamenti ulteriori sul Fondo nazionale trasporti a favore di Roma, una partita che il Campidoglio sta giocando da tempo con il Governo ma senza successo. L’altra prevede invece un intervento diretto della Pisana ma il problema è dove reperire i fondi.

C’è poi una terza soluzione “ponte”. Atac, infatti, starebbe verificando la possibilità di aumentare i biglietti solo per i non residenti, senza quindi andare a gravare sulle tasche dei romani. Dovrebbero rimanere esclusi dai rincari anche studenti e lavoratori che gravitano nella Capitale.

Incontro interlocutorio

Molto cauti i sindacati che, dopo l’incontro, hanno diramato una nota congiunta parlando di un confronto “interlocutorio”. I segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil, Natale Di Cola, Enrico Coppotelli e Alberto Civica, hanno detto di condividere “l’idea di aumentare il prezzo del biglietto, in linea con le tariffe di molte altre città turistiche italiane, purché questo incremento sia rivolto esclusivamente ai non residenti” hanno sottolineato. Niente aumenti “per chi vive, studia e lavora a Roma”.

Non possono essere “i cittadini di Roma e del Lazio a pagare i costi del Giubileo”. Al contrario, “a nostro avviso – sottolineano i sindacati - devono avere un ristoro per i tanti disagi che stanno vivendo. Ed è per questo che chiediamo non venga applicato alcun aumento al costo del biglietto per i residenti”. Se ne riparlerà, quindi, a fine luglio.

Il biglietto aumenterà

Insomma, anche se il confronto in Regione è stato interlocutorio, sembra che quanto predetto anche dal sindaco Roberto Gualtieri il 22 aprile 2024 in un incontro con la stampa estera si avvererà. Il primo cittadino aveva confermato, infatti, che “il biglietto aumenterà” ma “l’ultima parola spetta alla Regione”. La vicenda, quindi, non è solo economica ma anche politica. Nessuno vuole “intestarsi” un aumento dei biglietti del trasporto pubblico visto che, tra l’altro, non brilla per efficienza a 360°.