L'università Roma Tre intitolerà 12 aule alle vittime innocenti delle mafie

Dodici aule dell’università Roma Tre saranno intitolate ad altrettante vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa fa parte di un più ampio progetto, chiamato “Roma Tre contro le mafie” per ribadire l’impegno dell’ateneo contro la criminalità organizzata, a pochi giorni dal 21 marzo, Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie indetta da Libera.

A chi saranno intitolate le aule

L’iniziativa sarà presentata il 18 marzo alle 15 nell’aula magna del Rettorato, in via Ostiense 133, alla presenza del rettore, Massimiliano Fiorucci, del presidente di Libera, Don Luigi Ciotti e di Nando dalla Chiesa, presidente della Società scientifica italiana di studi su mafie e antimafia (Sisma) e presidente onorario di Libera. Nei giorni successivi, poi, inizieranno le cerimonie di svelamento delle targhe nelle aule dedicate alle vittime di mafia: si partirà il 21 marzo con l’aula magna del Dipartimento di Scienze politiche che sarà intitolata a Renata Fonte, assessora alla cultura e alla pubblica istruzione del comune di Nardò, in Puglia, uccisa a colpi di pistola mentre rientrava a casa. Il Dipartimento di Ingegneria industriale, elettronica e meccanica dedicherà l’aula 10 a Donato Boscia, ingegnere ucciso a Palermo da Cosa Nostra (il 10 aprile alle 11). Al giornalista e conduttore radiofonico, Peppino Impastato, sarà intitolata l’aula 1 del Dipartimento di Scienze (15 aprile alle 15). Al ricordo di un altro giornalista, Giancarlo Siani, ucciso dalla camorra, sarà dedicata l’aula 2 del Dipartimento di Filosofia, comunicazione e spettacolo (16 aprile alle 14). Il Dipartimento di Scienze della Formazione, invece, ha scelto di intitolare l’aula P1 a Lea Garofalo, testimone di giustizia vittima della 'ndrangheta (la cerimonia sarà il 19 aprile, l’orario è ancora da definire). L’aula studio del padiglione 15 A nel Dipartimento di Architettura porterà il nome di Rita Atria, testimone di giustizia morta a soli 17 anni (23 maggio alle 15). A Paolo Giaccone, medico legale che eseguì le autopsie sulle decine di vittime della seconda guerra di mafia, verrà intitolata l’aula 18 del Dipartimento di Lingue, letterature e culture straniere (11 giugno alle 12). Il Dipartimento di Studi umanistici, invece, ha scelto di dedicare l’aula 15 a Rossella Casini, vittima della ‘ndrangheta. Sono ancora da definire, infine, le date di altre quattro intitolazioni: l’aula 5 del Dipartimento di Giurisprudenza a Francesca Morvillo, magistrata e moglie del giudice antimafia Giovanni Falcone; l’aula 11 del Dipartimento di Ingegneria civile, informatica e delle tecnologie aeronautiche a Emanuela Setti Carraro, infermiera e seconda moglie del generale-prefetto Carlo Alberto dalla Chiesa; l’aula A del Dipartimento di Matematica e fisica a Rosario Di Salvo, attivista ucciso dalla mafia e, infine, l’aula 1 della Scuola di Economia e studi aziendali a Piersanti Mattarella, presidente della Sicilia e fratello dell’attuale capo dello Stato, ucciso dalla mafia durante il suo mandato.

L’incontro con gli studenti delle superiori

L’iniziativa era stata anticipata il 4 marzo, in occasione di un incontro con gli studenti delle scuole superiori, organizzato da Libera nell’aula magna del Rettorato a Roma Tre, sempre in vista del 21 marzo. “La manifestazione nazionale si svolgerà a Roma al Circo Massimo – aveva spiegato il presidente del municipio VIII, Amedeo Ciaccheri, presente all’evento - e vedrà la partecipazione di numerosi istituti del territorio. Come municipio vogliamo costruire un percorso comune con Libera, in vista di questo importante appuntamento, che quest’anno è particolarmente significativo. Perché nella stessa settimana, il 24 marzo, ricorreranno anche gli 80 anni dell’eccidio delle Fosse Ardeatine”.