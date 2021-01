All'attrice Fulvia Patrizia Olivieri il premio Vincenzo Crocitti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

È Fulvia Patrizia Olivieri, una delle vincitrici del prestigioso premio “Vincenzo Crocitti” per la sezione “attrice in carriera”. L’iniziativa, ideata e promossa da Francesco Fiumarella, assegna a fine anno a Roma riconoscimenti a personaggi dello spettacolo affermati ed emergenti che si sono distinti per il loro lavoro. Fulvia è stata insignita dopo aver recitato con registi cinematografici del calibro di Sergio Rubini, Alessandro Genovese, Paolo Virzì, Neri Parenti. Nel suo curriculum appaiono collaborazioni anche con artisti dell’avanguardia performativa contemporanea come Kyrahm e Marco Fioramanti. Nata a Milano nel 1963, ora vive a Mentana, in provincia di Roma. Ho incontrato l'attrice “Ricevere questo Premio in un anno così devastante, dove ho perso degli amici, dove tutto è fermo, dove ti viene da pensare se potrai tornare a svolgere il tuo lavoro, è stato un raggio di luce, è stato la speranza che torneremo a calpestare il palcoscenico, che torneremo a sentire quelle tre parole meravigliose, che sono’motore, ciack, azione’. Sono particolarmente contenta perché devo dire che il riconoscimento è arrivato dopo aver interpretato Felicia, la madre di Peppino Impastato in occasione di “Davide e Golia, un progetto straordinario contro le mafie di Kyrahm, regista ed artista della scena performativa nazionale ed internazionale. È stata una performance molto dolorosa, ma credo sia stata la mia più intensa interpretazione ed è dopo questa prova che credo di aver meritato il premio. Penso che l’incontro con questa artista sia stato il più significativo della mia carriera. Spero che l’anno a venire si tornerà a respirare Arte”. E lo speriamo tutti, Fulvia, che si torni a vivere la Cultura. La performance Davide e Golia di Kyrahm con protagonista Fulvia verrà proiettata a febbraio insieme ad altre opere presso il Museo di Belgrado.