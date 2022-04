Pronto soccorso di Roma pieni, 50 ambulanze bloccate con pazienti a bordo

Non è emergenza, diciamolo subito, ma il dato è di quelli che deve far riflettere. Nella giornata di ieri, martedì 26 aprile, a Roma sono state segnalate oltre 50 ambulanze con pazienti a bordo in attesa di ricovero. Mezzi bloccati fuori dagli ospedali perché i pronto soccorso dei plessi della capitale erano pieni.

Uno scenario visto solamente in epoca covid. A denunciare quanto accaduto ieri è il sindacato NurSind 118: "È stata l'ennesima giornata di passione per gli operatori del 118. Oltre 50 mezzi contemporaneamente bloccati nei pronto soccorso della Capitale in attesa della restituzione della barella o addirittura con il paziente a bordo. Disagi e possibili criticità per il 118 segnalati anche a Latina e provincia. Non è questa la sanità che vogliamo".

Il picco in mattinata, con 60 mezzi bloccati. La situazione più grave al Sant'Andrea con 10 ambulanze fuori, altre 7 invece erano in attesa all'Umberto I, al Gemelli, al Pertini e San Giovanni. Il motivo, spiegano fonti sanitari, potrebbe essere legato alle tante dimissioni in coda e ritardate a causa delle feste, con i pazienti che avrebbero così dovuto attendere il rientro di alcuni medici dalle ferie.

Che i pronto soccorso di Roma siano pieni lo dimostra anche il conteggio in tempo reale dal portale sanitario regionale. Nella mattinata del 27 aprile, sono circa 23 i pazienti in attesa di cure al policlinico Casilino, 15 all'Umberto I, 13 a Tor Vergata, 12 al Pertini e 11 al Sant'Andrea. Per quanto riguarda i reparti covid, invece, secondo i dati della regione Lazio aggiornati a martedì, sono 1.181 i pazienti ricoverati e 66 quelli nei reparti di terapia intensiva negli ospedali regionali. Numeri che fanno chiedere ai sindacati un maggiore ampliamento dei posti letto ordinari negli ospedali di Roma e del resto della regione.