Cinquant'anni fa l'attentato palestinese a Fiumicino. Tra le vittime il finanziere Antonio Zara

Cinquant'anni fa si consumò all'aeroporto di Fiumicino un attentato, di matrice palestinese, che causò la morte di 32 persone, sei delle quali avevano la cittadinanza italiana. Tra loro il finanziere Antonio Zara, molisano, ucciso mentre tentava di fermare l'azione terroristica.

Cinquant'anni fa l'attentato di Fiumicino

Oggi, domenica 17 dicembre, cade il 50° anniversario dell'attentato di Fiumicino. Poco prima delle 13 del 17 dicembre 1973, infatti, un commando composto da cinque persone, composto da uomini palestinesi armati con esplosivi e armi automatiche, provenienti dalla Spagna, fece irruzione nel terminal dell'aeroporto internazionale facendo fuoco all'impazzata e uccidendo subito due persone.

Un commando palestinese uccise 32 persone

Successivamente il gruppo riuscì a raggiungere la pista d'atterraggio, dove si trovava un Boeing 707 della Pan Am diretto a Teheran con scalo a Beirut e in partenza alle 12.45. Subito gettarono all'interno del velivolo granate e una bomba al fosforo. Gli assistenti di volo evacuarono il mezzo dalle uscite d'emergenza, ma 30 passeggeri trovarono la morte falciati dalle armi dei terroristi. Tra loro morirono Raffaele Narciso, Giuliano De Angelis, la moglie Emma Zanghi e la figlia di 9 anni Monica. Colpito a morte anche Antonio Zara, finanziere ventenne, arrivato per primo sul posto dopo l'allarme lanciato dalla torre di controllo.

Il ricordo del ministro Piantedosi

"Ricordiamo oggi le vittime dell'attentato commesso 50 anni fa all'aeroporto di Roma Fiumicino - le parole del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi - . 32 persone persero la vita per mano dei terroristi. 6 i nostri connazionali, tra cui un finanziere, Antonio Zara, che fu ucciso mentre tentava di fermare l'azione terroristica. Molte altre rimasero gravemente ferite. Fu un atto gravissimo, il tentativo di imporre, con le armi e la forza, le ragioni dell'odio. Un colpo inferto ai valori della tolleranza e della pacifica convivenza tra popoli, che colpì duramente in quegli anni anche tanti altri Paesi occidentali. Una violenza contro la quale, in una fase di grande complessità e instabilità politica, le democrazie del mondo seppero opporre una tenace resistenza dando prova di coraggio e di straordinaria solidità delle loro istituzioni".