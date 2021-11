Ancora un attacco hacker contro un portale della sanità del Lazio, sito della Asl Roma 3 fuori uso

Ancora un attacco hacker ad un sito della sanità del Lazio. Una irruzione informatica ha mandato in tilt il sistema della Asl Roma 3, una delle aziende sanitarie più importanti di Roma e provincia che copre un territorio che da Monteverde si estende fino a Ostia. Un blitz informatico che in passato aveva già in tilt le prenotazioni per i vaccini anti covid tramite il portale della Regione a inizio agosto e, a settembre, il portale del l'ospedale San Giovanni.

Secondo quanto si apprende, da domenica mattina, il sito web della Asl Roma 3 è irraggiungibile, così come è disattivata la rete intranet interna. I tecnici della sicurezza informatica sono a lavoro, ed è stata fatta una denuncia alla polizia postale, come da prassi in queste situazioni.

Al momento, secondo quanto riferiscono fonti sanitarie, i medici sono costretti ad utilizzare i propri cellulari personali per inviare referti, cartelle cliniche, notificare positività al Covid. Una soluzione tampone, sempre nel rispetto della privacy del paziente, che dovrebbe terminare nelle prossime ore quando il sistema, al netto di ulteriori sorprese, tornerà on line.