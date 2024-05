Finale Coppa Italia a Roma: stadio Olimpico blindato. Strade chiuse e bus deviati

Olimpico blindato per la finale di Coppa Italia in programma domani, mercoledì 15 maggio, allo stadio Olimpico. Atalanta e Juventus si affronteranno a partire dalle 21:00 per decretare la vincitrice della coppa nazionale. Una partita a rischio, con i tifosi della Dea che nel corso della partita giocata domenica scorsa contro l'As Roma hanno esposto uno striscione eloquente, circa la possibilità di condividere uno dei settori dell'impianto romano con i tifosi juventini: "Roma 15.05. Gobbi nei distinti. Siete convinti?".

Oltre alle misure di sicurezza messe a punto nel corso del tavolo in prefettura del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica la zona di Roma Nord sarà presidiata da oltre 200 agenti della polizia locale di Roma Capitale. Nell'area, dove sono in svolgimento gli Internazionali di Tennis, come in occasioni delle manifestazioni sportive, saranno diverse le strade chiuse con bus deviati su altri percorsi. In tal senso, il comando generale della polizia locale ha predisposto l’impiego di oltre 200 agenti per garantire i servizi di viabilità della zona. Per motivi di sicurezza e ordine pubblico sono state previste una serie di limitazioni al traffico veicolare nell’area intorno allo stadio, alcune delle quali entreranno in vigore già nella serata di martedì 14 maggio.

Roma controllata speciale

Misure di vigilanza saranno attuate a protezione dei principali monumenti storici e artistici del Centro Storico, con particolare riferimento alla zona del Tridente. Sino alle prime ore di mercoledì verrà presidiata in modo continuativo la scalinata di “Trinità dei Monti” e saranno rafforzati i controlli presso Fontana di Trevi; Fontana della Barcaccia; Fontana della Naiadi in piazza della Repubblica; Fontana del Tritone in piazza Barberini; Fontana dei Leoni; Fontana della Dea di Roma e Fontana del Nettuno in piazza del Popolo; Fontana dei Quattro Fiumi, Fontana del Nettuno e Fontana del Moro in piazza Navona.

Bergamaschi in Nord e juventini in Sud

Ai tifosi dell'Atalanta sarà destinata l'area nord dello stadio; a quelli della Juventus i settori sud. Per la tifoseria dell’Atalanta il parcheggio per pullman e minivan è stato individuato nell’area di Macchia della Farnesina. Le autovetture potranno, invece, essere parcheggiate nell’area di viale della XVII Olimpiade. Per la tifoseria della Juventus il parcheggio per pullman e minivan è stato individuato nell’area di lungotevere della Vittoria/Oberdan. Le autovetture potranno, invece, essere parcheggiate nell’area di piazzale Clodio.

Sostenibilità e Road to Zero

La Finale di Coppa Italia Frecciarossa, in programma il mercoledì 15 maggio sarà il primo evento calcistico in Italia concepito intorno al concetto di sostenibilità in ogni suo aspetto. Lega Serie A, Sport e Salute e Roma Servizi per la Mobilità, consapevoli del rilevante impatto sociale e ambientale dello sport e dell’importanza di promuovere e adottare pratiche sostenibili, hanno infatti siglato un protocollo di intesa per la realizzazione del progetto “Road To Zero”. Per la prima volta in Italia, un evento calcistico sarà caratterizzato da un focus sulla sostenibilità in ogni suo aspetto, con conseguente sensibile riduzione del relativo impatto ambientale. Tra gli obiettivi prefissati con il progetto "Road To Zero", c'è appunto quello ambientale, applicando i principi di risparmio energetico ed economia circolare, con azioni finalizzate alla tutela del clima e a rendere le infrastrutture sostenibili (ad esempio, la scelta di utilizzare, per la prima volta, il "Uefa Carbon Footprint Calculator", per il calcolo dell'impronta ecologica), oltre ad una serie di iniziative per promuovere la mobilità sostenibile per gli spostamenti in città.

Cosa prevede il piano trasporti

“La finale di Coppa Italia Frecciarossa, oltre ad essere un evento e uno spettacolo unico per la nostra città – ha commentato l’assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè - da questa edizione rappresenta anche un grande sponsor per la mobilità sostenibile e la transizione ecologica. L’obiettivo dell’iniziativa ‘Road to Zero’, infatti, è quello di consentire a tutti gli spettatori della finalissima di raggiungere lo stadio in maniera sostenibile. Per questo motivo abbiamo messo in campo una serie di iniziative volte ad incentivare l’utilizzo del trasporto pubblico, tra cui: ticket giornaliero gratuito a tutti i tifosi che vorranno usufruirne, purché ovviamente siano già in possesso del biglietto per lo stadio; prolungamento dell’orario di tutte le metropolitane (A, B, B1 e C) fino all’1,30 di notte; potenziamento di tutte le linee del trasporto pubblico verso lo stadio Olimpico e navette dedicate al trasporto delle persone con disabilità. Infine, stiamo lavorando alla messa a disposizione un'ampia area di parcheggio riservata a coloro che arriveranno allo stadio Olimpico con i mezzi in sharing. Ringrazio Roma Servizi per la Mobilità, firmataria del protocollo, per lo sviluppo del progetto". E proprio la presidente e Ad di Roma Servizi per la Mobilità, Anna Donati, ha confermato come questa della finale di Coppa Italia sia "la prima tappa del Road to Zero, un percorso a lungo termine per raggiungere i risultati attesi".

Le linee bus che raggiungono lo stadio

L'area del Foro Italico è servita dal 2 (tram che viaggia tra piazzale Flaminio/stazione Flaminio metro A e piazza Mancini e che al momento per lavori è sostituito da bus) e da 18 linee di bus in arrivo da diversi quadranti cittadini: 23 (via Pincherle-piazzale Clodio), 31 (Laurentina/metro B-piazzale Clodio), 32 (stazione ferroviaria Saxa Rubra-Ponte Milvio-Ottaviano/metro A-piazza Risorgimento), 53 (che collega il Centro e i Parioli con piazza Mancini), 69 (largo Pugliese-piazzale Clodio), 70 (via Giolitti/Termini-piazzale Clodio), 89 (stazione Sant'Agnese metro B1-piazzale Clodio), 168 (stazione Tiburtina-largo Maresciallo Diaz), 200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini), 201 (Olgiata/via Antonio Conti-piazza Mancini), 226 (Grottarossa-piazza Mancini), 280 (piazzale dei Partigiani/stazione Ostiense-piazza Mancini), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 446 (stazione Cornelia/metro A-piazza Mancini), 628 (piazza Cesare Baronio-Farnesina), 910 (piazza Indipendenza-piazza Mancini), 911 (ospedale San Filippo Neri-piazza Mancini) e 982 (stazione Quattro Venti della ferrovia FL3-viale della XVII Olimpiade).

Ci sono poi le linee 61 (piazza Balsamo Crivelli-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio/metro A), 160 (Montagnola-Villa Borghese/viale Washington/piazzale Flaminio) e 490 (stazione Tiburtina/metro B-Cornelia/metro A) che fermano a piazzale Flaminio/metro A. Da qui si può proseguire verso lo stadio con il 2. E c'è la 495, che collega la stazione Tiburtina con Valle Aurelia e ferma sia a piazza Flaminio che a piazzale Clodio.

Capitolo metropolitane, le ultime corse dei treni di tutte le linee (A, B, B1 e C) il giorno della partita saranno all'1,30 di notte. Concluso il servizio metro, sugli stessi percorsi ci sono le linee di bus notturne nMA (per la metro A), nMB (per la B), nMB1 (per la B1) e nMC (per la metro C).

Sempre a proposito di linee notturne, la zona dello stadio è raggiunta dalle linee n200 (stazione Prima Porta-piazza Mancini) e n201 (Olgiata-via Antonio Conti-piazza Venezia). La zona di viale Tiziano/viale De Coubertin/Villaggio Olimpico è servita dalle linee n3D e n3S in partenza da piazzale Ostiense-Piramide metro B. Qui la mappa della rete notturna bus generale.

Da ricordare anche che 15 linee bus diurne sono attive tutte le notti sino alle 2: 38 (stazione Termini-Porta di Roma), 44 (via Montalcini-via del Teatro Marcello), 61 (piazza Balsamo Crivelli-piazzale Flaminio/metro A), 86 (Conca D'Oro/via Elias Canetti-via Pelagosa), 170 (stazione Termini-piazzale dell'Agricoltura), 246 (Cornelia metro A-Malagrotta), 301 (Grottarossa-Ponte Milvio-Lepanto/metro A), 314 (Casalone-largo Preneste), 404 (Rebibbia/metro B-San Giovanni in Argentella), 444 (via Francesco Paolo Bonifacio-Ponte Mammolo/metro B), 451 (Ponte Mammolo/metro B-Cinecittà/metro A), 664 (circolare con capolinea a largo Colli Albani metro A), 881 (via Avanzini-via Paola), 916 (via Andersen-piazza Venezia) e 980 (ospedale San Filippo Neri-via Pane).

Divieti di sosta e chiusure

Per ragioni di sicurezza e per lasciare spazio ai veicoli delle due tifoserie, sono previsti, con diverse ore di anticipio rispetto all'inizio della gara, divieti di sosta ad ampio raggio sulle strade attorno allo stadio. In particolare, alle strade dove il parcheggio è normalmente vietato in occasione di tutti gli eventi ospitati dall'Olimpico, si aggiungerà il divieto di sosta anche in via della Macchia della Farnesina; viale Alberto Blanc; viale Tommaso Tittoni; piazzale e viale Giuseppe Volpi; viale della XVII Olimpiade, tratto compreso tra viale Tiziano ed il viadotto di Corso Francia; area di parcheggio Tor di Quinto (lato Circolo Marina Militare) direzione centro; via Austria; via Belgio; via Svezia; via Norvegia; via Dorando Pietri; piazzale Clodio, su entrambi i lati del senso unico di marcia a circolazione rotatoria, compresi i parcheggi centrali e l’area di sosta racchiusa tra viale Falcone e Borsellino e via Casale Strozzi; largo Rosario Livatino; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; piazza del Fante; lungotevere Oberdan (ambo i lati); piazza Monte Grappa; lungotevere Flaminio, tratto davanti al Ponte della Musica; via dei Monti della Farnesina.

Previste inoltre chiusure al traffico, dal pomeriggio, in: viale Tor di Quinto, nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio; lungotevere Maresciallo Diaz, tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis; Ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; lungotevere Federico Fellini; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; piazza del Fante; lungotevere Oberdan; piazza Monte Grappa; via dei Monti della Farnesina.

Non saranno interessati, comunica la questura, dal provvedimento di chiusura i: veicoli di soccorso pubblico e di pronto intervento; mezzi del trasporto pubblico compresi taxi ed NCC; veicoli dei residenti; bus e veicoli utilizzati dagli steward; veicoli dotati di pass e autorizzati; ciclomotori, motoveicoli a due o tre ruote e biciclette.

180 Paesi collegati all'Olimpico

Lo stadio Olimpico di Roma si prepara dunque ad ospitare la finale di Coppa Italia Frecciarossa Atalanta-Juventus con la Lega Serie A che si appresta a mettere in campo il massimo sforzo produttivo. Modalità di ripresa innovative con ottiche cinematografiche, telecamere mai usate prima in una partita di calcio e droni, accompagneranno i tifosi nel racconto di tutto l'evento, dal pre-gara fino ai festeggiamenti per la conquista del trofeo. La grande produzione televisiva vedrà l'impiego sul campo di ben 47 telecamere, un record per una gara organizzata in Italia da Lega Serie A, considerando, oltre alle telecamere della Host Production (29), quelle del canale tematico dei Club (3), di integrazione del primario Licenziatario nazionale Mediaset (8) e di alcuni dei Broadcaster internazionali presenti live sul posto (CBS, Abu Dhabi Media), e le camere utilizzate per la realizzazione del Magazine internazionale e dei contenuti speciali ad uso social media. Inclusi nella configurazione, oltre alla Steadycam "Sony Venice 2 con ottica Fujinon 25-1000mm" collocata retroporta, le cui immagini saranno proposte nei replay con grafica brandizzata "Frecciarossa Cam", un Gimbal aggiuntivo che monta la nuovissima ''Sony Burano'' con ottica cinematografica, un drone FPV e la Robycam che consente immagini aeree sempre più vicine al terreno di gioco. Nel pre-gara e nell'intervallo, sui maxischermi dello stadio verranno proposte immagini dei tifosi sugli spalti che daranno vita alla "Philadelhpia Friends Cam.

Referee Cam

Una grande novità sarà portata dall'utilizzo della "Referee Cam", che permetterà agli spettatori da casa di immedesimarsi nel punto di vista dell'arbitro nel pre-gara, grazie all'utilizzo di una microcamera ad alta risoluzione, del peso di soli 6 grammi. Sarà inoltre implementato un servizio ulteriore di "VAR Message", che permetterà di inviare dalla Video Operations Room dei messaggi istantanei (ad esempio "VAR Review"), all'orologio dell'arbitro, come già avviene per gli avvisi GOAL/NO GOAL del sistema GLT. Infine sarà possibile utilizzare per la prima volta Grafiche in Augmented Reality, come head to head, focus player, line-up, team comparison, per riproporre in modalità accattivante modello gaming un set unico di dati statistici evoluti. "Questa edizione della Finale di Coppa Italia Frecciarossa si prospetta la più spettacolare e innovativa mai trasmessa - ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A - Dalla visuale del punto di vista dell'arbitro nel pre-partita, alle interazioni col pubblico sugli spalti, le grafiche in realtà aumentata e il massimo numero di telecamere mai utilizzate da Lega Serie A in una partita in Italia, vogliamo offrire agli spettatori collegati da oltre 180 territori in tutto il mondo uno spettacolo unico e immersivo, in grado di coinvolgere gli appassionati e fargli provare tutte le emozioni dell'evento. Anche in questa occasione proporremo il più alto livello di tecnologia disponibile, utilizzando, primi al mondo in una partita di calcio, la nuovissima camera Sony Burano, che offrirà agli spettatori immagini al livello delle massime produzioni cinematografiche". In tutto il mondo l'evento sarà distribuito da circa 40 broadcaster, per un totale di appunto di oltre 180 territori.

Al Bano canta l'inno di Mameli

Per quanto concerne l'entertainment, sarà Al Bano a cantare l'Inno di Mameli prima della Finale di Coppa Italia Frecciarossa, subito prima del fischio di inizio, con le due formazioni e gli ufficiali di gara già allineati sul terreno di gioco.