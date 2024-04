Il tesoro segreto di Atac, in vendita 300mila euro di pezzi di ricambio ormai obsoleti

“La spazzatura di qualcuno è il tesoro di qualcun altro”. Spinti, forse, da questa massima, i tecnici dell’Atac hanno censito, nei depositi di Grottarossa e Prenestina, un vero e proprio tesoro aziendale. Non ci sono, però, dobloni e gioielli ma vecchi pezzi di ricambio ormai inutilizzabili. Serbatoi, porte, finestrini, compressori e cilindri “scovati” nei magazzini e che verranno venduti in otto lotti differenti. L’obiettivo è quello di incassare almeno 300 mila euro.

I ricambi

Parliamo, nello specifico, di “ricambi radiati dalla flotta”. Pezzi per varie tipologie di veicoli che attualmente non sono più in uso nel parco aziendale. Marmitte, trasmissioni, ricambi elettrici e pezzi di carrozzeria appartenuti a veri e propri pezzi di storia del trasporto pubblico romano: mezzi Iveco 491 Cityclass, Iveco 491 Cursor, BMB M321, BMB M221, Bredabus 2001 fino ad arrivare agli Iveco Europolis 9m Euro3, Fiat 470, Fiat 418, Iveco Pollicino e tanti altri.

Rinnovo della flotta

Visto il rinnovo della flotta, cominciato nel 2019, e “nell’ottica della razionalizzazione della gestione del magazzino ricambi e della dismissione di beni inutilizzabili” Atac venderà, al migliore offerente, interi stock di ricambi obsoleti. L’obiettivo non è solo quello di fare cassa. C’è la necessità di liberare i magazzini così come accaduto con i vecchi treni, ben 69, che occupano le officine dell’azienda di trasporti e che si sta cercando di vendere o rottamare .

Non solo rottami

Non andranno in vendita solo rottami o vecchi pezzi arrugginiti. I materiali censiti sono stati divisi in quattro categorie diverse. Nella categoria C1, ad esempio, ci sono materiali “che non sono stati mai oggetto di utilizzo e che se pur acquistati da tempo si ritiene abbiano conservato le funzionalità che possedevano allo stato originario”. Ci sono poi pezzi da sottoporre a rivisione, altri revisionati esternamente ed altri ancora solo internamente.

Modalità di vendita

Ogni lotto se lo aggiudicherà chi farà l’offerta più vantaggiosa in termini di ricavi per Atac. Il materiale obsoleto è posto in vendita secondo la modalità "visto e piaciuto", “nello stato di fatto e di diritto, di uso e di conservazione, esonerando ATAC da qualsivoglia responsabilità al riguardo di vizi occulti”. Insomma, una volta acquistato un lotto le responsabilità di Atac, presenti e future, terminano lì. Inoltre, al fine “di evitare l'insorgenza di contestazioni di qualsiasi natura” i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente effettuare, a loro cura e spese, uno o più sopralluoghi tecnici preventivi presso la rimessa Grottarossa e presso le officine centrali di Prenestina.